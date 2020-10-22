Донецький "Шахтар" сенсаційно обіграв на виїзді "Реал" в матчі Ліги чемпіонів. Боксер Василь Ломаченко переніс операцію – матч проти Лопеса він провів з ушкодженням. Збірна України з хокею залишилася без головного тренера. Такими були головні новини спорту в середу, 21 жовтня

Сенсаційна перемога "Шахтаря" в Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" стартував в Лізі чемпіонів із сенсації. "Гірники" на виїзді обіграли мадридський "Реал". Ще в першому таймі українська команда зуміла забити три голи. У другому таймі "Реал" відзначився тричі. Третій раз м'яч у ворота Трубіна влетів вже у компенсований арбітром час. Але після перегляду VAR, взяття воріт не зарахували.

Як це було: "Шахтар" сенсаційно переміг на виїзді "Реал", забивши три голи: відео

З рештою результатів можна ознайомитися за посиланням.

Травма Ломаченка

У середу стало відомо, що Василь Ломаченко переніс операцію. Боксер ще перед боєм отримав ушкодження, через що тиждень не міг проводити спаринги. Однак погодився на бій. Його менеджер Егіс Клімас заявив, що якби цей бій не відбувся, то Ломаченко готовий був завершити кар'єру.

Тепер же після операції він не зможе боксувати як мінімум до січня 2021 року.

Та не всі вірять у травму Ломаченка. У Лопеса взагалі заявили, що американець вийшов на цей бій з трьома травмами.

І ще про бій Ломаченко – Лопес. Арбітерка зустрічі Джулі Ледерман віддала українцю лише один раунд – одинадцятий. Решта раундів вона віддала Лопесу. Такий підрахунок обурив Егіса Клімаса. І він заявив, що її більше не буде на боях його клієнтів.

Збірна України з хокею залишилася без тренера

Головний тренер збірної України з хокею Сергій Вітер подав у відставку.

Він також був головним тренером і "Донбасу". В цьому клубі він теж більше не головний наставник команди – його перевели на посаду спортивного директора. Вітер відповідатиме за селекцію.

Дата бою Вихриста

Непереможний український боксер Віктор Вихрист проведе четвертий бій на професійному ринзі. Український супертяж зустрінеться з поляком Камілом Соколовським. Бій Вихриста із Соколовським відбудеться у суботу, 31-го жовтня. Поєдинок пройде у Берліні (Німеччина).