Прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала чемпионкой Европы, а украинские биатлонисты удачно выступили на 8 этапе Кубка мира. Обзор главных новостей спорта за 7 марта – в дайджесте Спорт 24.

Магучих – чемпионка Европы

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла "золото" на чемпионате Европы в помещении в польском Торуне.

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Магучих покорилась отметка в 2 метра. Украинка пыталась прыгнуть на высоту 2.07, но эта отметка ей не покорилась.

Второй стала другая украинка Ирина Геращенко, которая прыгнула на 1.98. В финале также выступала Юлия Левченко, которая прыгнула на 1.94, она заняла 4-е место.

Результаты чемпионата Европы

Ярослава Магучих (Украина) – 2.00 Ирина Геращенко (Украина) – 1.98 Элла Юннила (Финляндия) – 1.96 Юлия Левченко (Украина) – 1.94

Удачное выступление украинских биатлонистов

В воскресенье, 7 марта, в чешском Нове-Место завершился 8 этап Кубка мира по биатлону. Женщины и мужчины пробежали гонки преследования. В обеих гонках за награды боролись представители Украины.

У женщин близкой, чтобы получить вторую подряд медаль в Нове-Место, была Юлия Джима. Наша биатлонистка, стартовав второй, продемонстрировала 6 время.

Результаты женской гонки

1. Тириль Экхофф (Норвегия)

2. Дениз Херрманн (Германия)

3. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегия)

…

6. Юлия Джима (Украина)

16. Дарья Блашко

29. Анастасия Меркушина

33. Валя Семеренко

42. Елена Пидгрушная

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В мужской гонке Украину представляли только Дмитрий Пидручный с Артемом Тищенко. Артем Прима, к сожалению, из-за травмы не стартовал.

Оба украинца продемонстрировали отличную стрельбу. Дмитрий и Артем закрыли по 20 мишеней. В итоге подручный занял 9 место, а Тищенко – 25.

Результаты мужской гонки

1. Тарьей Бё (Норвегия)

2. Йоханнес Бё (Норвегия)

3. Симон Дестьо (Франция)

...

9. Дмитрий Пидручный (Украина)

25. Артем Тищенко (Украина)

МЮ победил Сити, Реал вырвал ничью в Атлетико

После того, как в Германии Бавария 6 марта победила Боруссию Дортмунд, топ-матчи состоялись в Испании и Англии.

В Испании в рамках мадридского дерби сошлись Атлетико и Реал. "Матрасники" вышли вперед уже на 15 минуте благодаря голу Луиса Суареса.

На протяжении всего матча Атлетико владел инициативой, однако не смог увеличить преимущество. Реал сумел вырвать ничью (1:1) в конце поединка благодаря голу Карима Бензема.

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В то же время в Англии был положен конец победной серии Манчестер Сити, которая длилась 21 матч. Подопечные Пепа Гвардиолы уступили Манчестер Юнайтед в 27 туре АПЛ.

"Красные дьяволы" ошеломили соперника в начале каждого из таймов. На 2 минуте игры футболисты МЮ заработали пенальти. Удар с отметки реализовал Бруну Фернандеш.

Сразу после перерыва преимущество Манчестер Юнайтед закрепил Люк Шоу. В итоге МЮ выиграл 2:0.

Последний раз Сити не побеждал еще 15 декабря 2020 года, когда поделил очки с Вест Бромвичем (1:1). Зато предыдущее поражение "горожан" датировано 21 ноября 2020-го, когда победу одержал Тоттенхэм (2:0).