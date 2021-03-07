Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед встретились 7 марта в рамках 27 тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Манчестер Сити сенсационно проиграл и прервал серию из 21 подряд победы.

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Фернандеш, 2 (п), Шоу, 50

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Быстрый гол МЮ

Не успели команды начать игру, как гости получили шанс открыть счет. Нападающий МЮ Марсьяль удачно "подставился" в штрафной хозяев, заставив Жезуса нарушить правила. Арбитр увидел фол – пенальти.

Удар с отметки уверенно выполнил Бруну Фернандеш.

Очень быстро "красные дьяволы" могли удвоить преимущество. Канселу решил продемонстрировать в собственной штрафной технику, что завершилось ударом Шоу. К счастью для хозяев, Эдерсон справился с ударом.

Первый момент у Манчестер Сити был на 24 минуте. Украинец Александр Зинченко разрядил свою пушку, однако Хендерсон совершил великолепный сейв.

В конце тайма моменты были у Де Брюйне и Марез. Бельгиец пробил выше ворот, а Марез с удобной позиции выстрелил мимо ворот.

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Сразу после перерыва сравнять счет мог Родри. Жезус оставил мяч для испанца, который выполнил удар на технику. Гостей спас каркас ворот.

Гол Шоу

Не забиваешь ты – забивают тебе! Почти сразу свою атаку провели подопечные Уле Гуннара Сульшера. Люк Шоу разогнал атаку левым флангом после того, как неудачно сыграл Канселу.

Шоу обыгрался с Рашфордом и вышел на ударную позицию в штрафной хозяев. Люк пробил мимо Эдерсона и закрепил преимущество МЮ – 2:0.

Хотя команда Пепа Гвардиолы и владела инициативой, но более острые моменты были именно у МЮ. В частности, на 68 минуте похоронить все шансы МанСити были у Марсьяль. Француз получил мяч в штрафной и пробивал с близкого расстояния. Эдерсон героически спас своих партнеров.

В итоге футболисты Манчестер Сити так и не придумали, как отличиться в воротах МЮ. Победа гостей со счетом 2:0!

Последний раз Сити не побеждал еще 15 декабря 2020 года, когда поделил очки с Вест Бромвичем (1:1). Зато предыдущее поражение "горожан" датировано 21 ноября 2020-го, когда победу одержал Тоттенхэм (2:0). Поражение не повлияет на позицию Манчестер Сити в турнирной таблице. "Горожане" дальше первые, однако "красные дьяволы" сократили отставание до 9 очков.