В субботу, 6 марта, Бавария в рамках центрального матча 24 тура чемпионата Германии сезона 2020/21 принимала Боруссию Дортмунд. Встреча, проходившая в Мюнхене на "Альянц Арене", завершилась победой хозяев со счетом 4:2.

Бавария – Боруссия Д 4:2

Голы: Левандовски, 26, 44 (пен.), 90, Горецка, 88 – Холанд, 2, 9

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На 2-й минуте счет открыл Эрлинг Холанд. Менье с фланга сделал заброс вперед, Делейни выиграл подбор у чужой штрафной, Холанд принял мяч и хлестко пробил в нижний угол ворот.

Через семь минут Холанд оформил дубль. Дахуд сделал длинный перевод вперед, Шульц прорвался по флангу и сделал пас в штрафную, Азар прострелил в центр – Эрлинг подставил ногу и отправил мяч в пустой угол ворот.

На 26-й минуте Роберт Левандовски отыграл один мяч. В позиционной атаке Баварии Сане вошел в штрафную, качнул защитника и прострелил во вратарскую, а Левандовски без помех расстрелял пустые ворота.

В конце первого тайма Левандовски сравнял счет, реализовав пенальти, назначенный после вмешательства VAR. На 88-й минуте полузащитник Баварии Леон Горецка забил третий гол своей команды. Точку в матче поставил Левандовски, оформивший хет-трик.

Таким образом, Бавария набрала 55 очков и поднялась на первое место в таблице Бундеслиги. Боруссия Д (39) занимает шестое место.

Бавария – Боруссия Д видеообзор