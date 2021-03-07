В субботу, 6 марта, Марина Бех-Романчук принесла первую награду для Украины на чемпионате Европы по легкой атлетике в Торуне (Польша). Украинка стала победительницей в прыжках в длину.

Победный прыжок

Начало для украинских фанатов выдалось нервным. Марина Бех-Романчук дважды подряд выполняла неплохие прыжки, но не могла их зачислить себе в актив из-за заступов. Лишь с третьей попытки украинка внесла свой результат в протокол финала.

До последней попытки титулованная прыгунья в длину из Украины была второй, уступая лишь немке Малайке Михамбо. Однако "серебро" – это не тот результат, за которым ехала Бех-Романчук на главный старт зимнего сезона.

Больше о победе Марина Бех-Романчук – чемпионка Европы по прыжкам в длину

Решающие прыжки расставили все точки над "и". Украинка собрала всю волю в кулак и прыгнула аж на 6.92, опередив представительницу Германии на 4 сантиметра. Марина громко закричала в эмоциях и села в секторе, чтобы ждать решающей попытки своей главной конкурентки. У Михамбо оставался последний прыжок, но под давлением она просто упустила его, не долетев даже до своего предыдущего показателя 6.88.

Общая победа Украины

После этого счастливая Марина Бех-Романчук стала чемпионкой Европы по прыжкам в длину. Ее радости не было предела, она взяла украинский флаг и сделала традиционный круг победительницы соревнований. Это не только лучший результат в этом сезоне, но и первая награда для Украины на этих соревнованиях.

После победы украинская легкоатлетка поблагодарила всех болельщиков и родных, отметив, что это общая победа.

Моя первая золотая медаль (6.92). Это был безумный вечер. Спасибо моему тренеру и любимому Михаилу Романчуку. Моим лучшим родителям и непревзойденному массажисту Виктору Парфенюку. Спасибо всем, кто болел! Это наша общая победа,

– написала Марина.