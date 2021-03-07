Украинский биатлонист Артем Прима не выйдет на старт гонки преследования в чешском Нове-Место. В персьюте сборная Украины будет представлена двумя спортсменами.

Главный наставник украинской сборной Юрай Санитра решил не выставлять на персьют Артема Приму. Сейчас тренер не раскрыл причину такого решения.

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Отсутствие Примы

Для опытного биатлониста этот пробел станет уже вторым на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Перед мужской эстафетой Прима в последний момент был заменен на последнем этапе. Вместо него бежал Богдан Цымбал. Эстафетную гонку украинец пропускал из-за проблем с поясницей.

Не исключено, что именно эта проблема стала причиной второго отсутствия биатлониста. К слову, Артем финишировал в спринте с 44-м результатом. Его отставание от лидера в гонке преследования должно было составлять 1 минуту 36 секунд.

Теперь сборную Украины будут представлять два биатлониста. Дмитрий Пидручный выйдет на старт под 15-м номером, а Артем Тищенко стартует 35-м.

Мужская гонка преследования начнется 7 марта в 17:00.



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