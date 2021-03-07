В субботу, 6 марта, победительницей женского спринта 8 этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место стала норвежка Тириль Экхофф. Лидеру сезона удалось повторить рекорд немки Магдалены Нойнер.

Победа Экхофф в спринте

Спринт в чешском Нове-Место стал для Тириль Экхофф уже восьмым в этом сезоне. Норвежка уже на первой стрельбе допустила один промах, а вот второй огневой рубеж отстреляла на все 100% – 5 из 5.

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Даже несмотря на одну ошибку биатлонистка из Норвегии смогла опередить Юлию Джиму и вырвать победу у украинки. На последнем круге спринта 30-летней спортсменке удалось не только сократить отставание от бронзовой чемпионки мира, но и привезти ей еще 9 секунд на финише.

5 in a row! @TirilEckhoff takes the sprint in Nove Mesto as well



@TirilEckhoff @NSSF_Biathlon

Yuliia Dzhima

@lisa_vittozzi @Fisiofficial https://t.co/bk5aBBso9Q | #nmnm21 pic.twitter.com/8TGb4BzAFz — IBU World Cup (@IBU_WC) March 6, 2021 Для Экхофф этот подиум в спринтерской гонке стал уже шестым в этом сезоне. В последний раз девушка побеждала в этой дисциплине на чемпионате мира в Поклюке.

Рекорд Нойнер

Благодаря победе Тириль повторила рекорд легендарной немки и "королевы" биатлона Магдалены Нойнер. Норвежка стала первой биатлонисткой за последние 9 лет с победной серией в спринтерских гонках.

В последний раз такой результат показывала как раз "немецкая ракета", которая после завершения сезона-2011/2012 неожиданно для всех завершила карьеру. Немка в своем последнем сезоне побеждала с января по март.

Экхофф с 3-го этапа Кубка мира в Хохфильцене не опускалась в спринтерских гонках ниже 2 места. В ее активе 5 побед подряд в спринтах.