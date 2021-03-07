Забрала победу у Джимы: Экхофф повторила рекорд легендарной Нойнер в спринте
В субботу, 6 марта, победительницей женского спринта 8 этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место стала норвежка Тириль Экхофф. Лидеру сезона удалось повторить рекорд немки Магдалены Нойнер.
Источник:24 канал
Победа Экхофф в спринте
Спринт в чешском Нове-Место стал для Тириль Экхофф уже восьмым в этом сезоне. Норвежка уже на первой стрельбе допустила один промах, а вот второй огневой рубеж отстреляла на все 100% – 5 из 5.
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Даже несмотря на одну ошибку биатлонистка из Норвегии смогла опередить Юлию Джиму и вырвать победу у украинки. На последнем круге спринта 30-летней спортсменке удалось не только сократить отставание от бронзовой чемпионки мира, но и привезти ей еще 9 секунд на финише.
Рекорд Нойнер
Благодаря победе Тириль повторила рекорд легендарной немки и "королевы" биатлона Магдалены Нойнер. Норвежка стала первой биатлонисткой за последние 9 лет с победной серией в спринтерских гонках.
В последний раз такой результат показывала как раз "немецкая ракета", которая после завершения сезона-2011/2012 неожиданно для всех завершила карьеру. Немка в своем последнем сезоне побеждала с января по март.
- Этот сезон-2020/2021 является одним из лучших в карьере лидера сборной Норвегии. Она с 863 очками возглавляет общий зачет Кубка мира по биатлону. Ее партнерша по команде Марте Олсбю-Ройселанд идет второй и уступает землячке 68 пунктами (795).
- Уже 7 марта норвежка попытается оформить "золотой дубль" на этапе в Нове-Место в гонке преследования. Начало персьюта в 13: 00.
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