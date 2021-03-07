Атлетико и Реал в воскресенье, 7 марта, встретились в центральном матче 26 тура испанской Ла Лиги. Реал в конце матча вырвал ничью благодаря голу Карима Бензема.

Атлетико – Реал 1:1

Голы: Суарес, 15 – Бензема, 88

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Атлетико перед встречей с Реалом сыграл 24 матча в Ла Лиге и возглавлял турнирную таблицу. "Матрасники" сыграли на 2 матча меньше, чем Барселона и имели на 2 очка больше. Реал до игры с Атлетико сыграл 25 поединков и проигрывал мадридцам 5 очков.

Следовательно, Барселона была заинтересована, чтобы мадридское дерби завершилось ничьей. Однако обоим мадридским клубам было важно одерживать победу.

Быстрый гол

Атлетико удалось открыть счет в игре уже на 15 минуте. Луис Суарес удачно сыграл на линии офсайда и выбежал один на один с Куртуа. Уругваец уверенно красивым ударом переиграл бельгийского голкипера, попав в угол.

За весь первый тайм команды больше не смогли создать хотя бы один острый момент. Лишь в конце тайма Реал требовал пенальти. Однако арбитр после использования VAR не увидел преднамеренной игры рукой игрока Атлетико в собственной штрафной.

После перерыва Атлетико был более острый впереди. По крайней мере хозяева поля предпринимали попытки, чтобы закрепить преимущество. Острый момент на 55 минуте был у Суареса. Находясь в штрафной, Суарес пробил с близкого расстояния. Из-за сопротивления соперников удар Суареса не был слишком силен, поэтому Куртуа забрал мяч в руки.

На 80 минуте Реал взорвался невероятным моментом у Бензема. Мэнди вырезал великолепную передачу на Бензема с левого фланга. Нападающий в штрафной дотянулся до мяча и пробил. Однако на пути к голу был Ян Облак, который спас свою команду. Бензема повторно пробил, однако Облак снова был на высоте.

Волевая ничья

Реал мощно проводил последние минуты и достиг своего. Бензема обыгрался с Каземиро и пробил из пределов штрафной в пустые ворота – 1:1.

В итоге матч завершился ничьей, которая больше в пользу именно Барселоны. Атлетико с игрой в запасе опережает каталонцев на 3 очка. Барселону и Реал разделяют 2 очка.