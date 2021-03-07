Джима – 6 в персьюте в Нове-Место, Экхофф оформила "золотой" дубль
В воскресенье, 7 марта, 8-й этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) продолжился женским спринтом. Юлия Джима заехала в цветочную церемонию, финишировав 6-й.
Источник:24 канал
Тириль Экхофф уже с начала персьюта захватила лидерство и не отпустила его до конца гонки. На экваторе гонки она больше минуты выигрывала у ближайших конкуренток. На последней стрельбе она дважды попала в "молоко", но это не помешало оформить "золотой дубль".
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Второй в гонке стала немка Дениз Херрман, которая на четырех огневых рубежах лишь однажды ошиблась. В борьбе за "бронзу" победила еще одна норвежка Марте Олсбю-Ройселанн.
Результаты
1. Тириль Экхофф (Норвегия)
2. Дениз Херрман (Германия)
3. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)
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6. Юлия Джима (Украина)
16. Дарья Блашко
29. Анастасия Меркушина
33. Валя Семеренко
42. Елена Пидгрушная
Ход гонки
Юлия Джима после второго места в спринте первой среди украинок стартовала в преследовании. После первой стрельбы киевлянка пошла на один штрафной круг. Блашко поддержала негативное начало партнерши по команде и также пошла на дополнительные 150 метров. Другие украинки также не смогли выбить 5 из 5. Пидгрушная и Валя Семеренко 2 и 1 промахи соответственно. Больше всего ошиблась Меркушина – 3 просчета.
Экхофф отлично прошла две "лежки" и продолжила возглавлять гонку. Джима рассердилась сама на себя и выбила ноль – 4 место и отставание от подиума только в 7 секунд. Второй огневой рубеж для Блашко также сложился как нельзя лучше – "чисто". Она вплотную подошла к топ-10 сильнейших в гонке. Пидгрушная и Меркушина снова пошли на один круг штрафа. А вот Валя отстрелялась на ноль.
Первая стойка в исполнении Джимы далась ей не слишком просто – один просчет. С таким же результатом со стрельбища выехали и Семеренко и Пидгрушная. У их партнерши по команде Блашко были сразу два выстрела в "молоко". Единственной среди украинок, которая закрыла 5 из 5 стала 26-летняя Меркушина.
Неудержимая Экхофф
Экхофф заставила поклонников из Норвегии поволноваться – 2 промаха. Однако даже несмотря на это она вышла первой на последний круг персьюта. Джима воспользовалась ошибками соперниц и выбила 5 из 5. Серебряная призер спринта вышла третьей на решающий круг, но в серьезной конкуренции.
Блашко и Меркушина также "чисто" отстрелялись на второй "стойке". А вот опытные Пидгрушная и Валя Семеренко поехали на один штрафной круг.
Экхофф второй раз подряд поднялась на высшую ступень пьедестала. Лучшей среди украинок снова финишировала Джима – 6 место. Блашко осталась при своих. Дарья 16-й стартовала и на этой же позиции и финишировала. У Меркушиной и Пидгрушной произошел регресс – 29 и 42 позиции соответственно. А вот Валя поднялась на 7 позиций – с 40 на 33-ю.
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