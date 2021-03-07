Действующий чемпион Англии потерпел 6 подряд домашнее поражение в рамках английской Премьер-лиги (АПЛ). "Мерсисайдцы" обновили собственный антирекорд.

Ливерпуль – Фулхэм 0:1

Гол: Лемина, 45

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В первом тайме у лондонцев біло несколько возможностей, чтобы отличиться в воротах Ливерпуля. На 3 минуте Маджа удачно сыграл, замкнув прострел. К сожалению для игрока Фелхэма, мяч пролетел мимо ворот.

На 11 минуте воротам Алиссона угрожал Лукман. Благодаря дриблингу он совершил великолепный проход, который завершил ударом рядом с воротами. Ливерпуль ответил только острым ударом Шакири со штрафного.

Решающий гол

Перед тем, как команды должны были уйти в раздевалку, неожиданно отличился Лемина. Игрок Фулхэма выиграл борьбу у Салаха и пробил в дальний угол.

После перерыва Жота упустил шанс сравнять счет. Португалец пробил с нескольких метров по воротам Фулхэма, но Ареола совершил безумное спасение.

На 70 минуте момент возник у Мане. Удару нападающего Ливерпуля не хватило точности. Еще один момент был у Шакири. Швейцарец из пределов штрафной пробил над перекладиной.

Антирекорд Ливерпуля

В итоге Ливерпуль потерпел минимальное поражение. Для "красных" это уже 6 подряд домашнее поражение.

Всего Ливерпуль не выиграет дома уже 8 матчей. Действующие чемпионы Англии занимают 7 место, имея 43 очка.

Фулхэм продолжает находиться в зоне вылета.