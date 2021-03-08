Стрибунка у висоту Ярослава Магучіх стала чемпіонкою Європи, а українські біатлоністи вдало виступили на 8 етапі Кубка світу. Огляд головних новини спорту за 7 березня – у дайджесті Спорт 24.

Магучіх – чемпіонка Європи

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла "золото" на чемпіонаті Європи в приміщенні у польському Торуні.

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Магучіх підкорилася позначка у 2 метри. Українка намагалася стрибнути на висоту 2.07, але ця позначка їй не скорилася.

Другою стала інша українка Ірина Геращенко, яка стрибнула на 1.98. У фіналі також виступала Юлія Левченко, яка стрибнула на 1.94, вона зайняла 4-е місце.

Результати чемпіонату Європи

Ярослава Магучіх (Україна) – 2.00 Ірина Геращенко (Україна) – 1.98 Елла Юнніла (Фінляндія) – 1.96 Юлія Левченко (Україна) – 1.94

Вдалий виступ українських біатлоністів

У неділю, 7 березня, у чеському Нове-Мєсто завершився 8 етап Кубка світу з біатлону. Жінки та чоловіки пробігли гонки переслідування. В обох гонках за нагороди боролися представники України.

У жінок близькою, щоб здобути другу поспіль медаль у Нове-Мєсто, була Юлія Джима. Наша біатлоністка, стартувавши другою, продемонструвала 6 час.

Результати жіночої гонки

1. Тіріль Екхофф (Норвегія)

2. Деніз Херрманн (Німеччина)

3. Марте Олсбю-Ройселанд (Норвегія)

…

6. Юлія Джима (Україна)

16. Дарія Блашко

29. Анастасія Меркушина

33. Валя Семеренко

42. Олена Підгрушна

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У чоловічій гонці Україну представляли тільки Дмитро Підручний з Артемом Тищенком. Артем Прима, на жаль, через травму не стартував.

Обидва українці продемонстрували відмінну стрільбу. Дмитро та Артем закрили по 20 мішеней. У підсумку Підручний посів 9 місце, а Тищенко – 25.

Результати чоловічої гонки

1. Тар'єй Бьо (Норвегія)

2. Йоханнес Бьо (Норвегія)

3. Сімон Дестьйо (Франція)

...

9. Дмитро Підручний (Україна)

25. Артем Тищенко (Україна)

МЮ переміг Сіті, Реал вирвав нічию в Атлетіко

Після того, як у Німеччині Баварія 6 березня перемогла Боруссію Дортмунд, топ-матчі відбулися в Іспанії та Англії.

В Іспанії у рамках мадридського дербі зійшлися Атлетіко та Реал. "Матрацники" вийшли вперед вже на 15 хвилині завдяки голу Луїса Суареса.

Протягом усього матчу Атлетіко володів ініціативою, однак не зміг збільшити перевагу. Реал зумів вирвати нічию (1:1) наприкінці поєдинку завдяки голу Каріма Бензема.

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Водночас в Англії було покладено край переможній серії Манчестер Сіті, яка тривала 21 матч. Підопічні Пепа Гвардіоли поступилися Манчестер Юнайтед у 27 турі АПЛ.

"Червоні дияволи" приголомшили суперника на початку кожного з таймі. На 2 хвилині гри футболісти МЮ заробили пенальті. Удар з позначки реалізував Бруну Фернандеш.

Відразу після перерви перевагу Манчестер Юнайтед закріпив Люк Шоу. У підсумку МЮ виграв 2:0.

Востаннє Сіті не перемагав ще 15 грудня 2020 року, коли поділив очки з Вест Бромвічем (1:1). Натомість попередня поразка "містян" датована 21 листопада 2020-го, коли перемогу здобув Тоттенхем (2:0).