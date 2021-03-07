В Нове-Место (Чехия) в воскресенье, 7 марта, завершился 8 этап Кубка мира по биатлону. Мужскую гонку преследования выиграл норвежский биатлонист Тарьей Бе.

Результаты гонки

1. Тарьей Бе (Норвегия)

2. Йоханнес Бе (Норвегия)

3. Симон Дестьо (Франция)

...

9. Дмитрий Пидручный (Украина)

25. Артем Тищенко (Украина)

К теме Джима – 6 в персьюте в Нове-Место, Экхофф оформила "золотой" дубль

Ход гонки

Симон Дестьйо и Арнд Пайффер сохранили лидерство по итогам первой стрельбы. Украинец Дмитрий Пидручный отработал чисто и поднялся на 10 место.

На второй стрельбе почти все лидеры не закрыли хотя бы одну мишень, поэтому на первое место вышел Тарьей Бе. Вслед за ним бежали Пайффер и Эмилье Жаклен.

Подручный снова закрыл все 5 мишеней и держался в топ-15. Еще один украинец Артем Тищенко два огневых рубежа преодолел без единого промаха, но находился за пределами топ-20.

Француз Жаклен и Тарьей Бе захватили лидерство после третьей стрельбы. Их отрыв уже составлял более 10 секунд. Подручный в третий раз отработал чисто и находился в топ-10.

Тищенко поддержал своего земляка и также отработал чисто на "стойке". Благодаря этому Артем приблизился к топ-20.

Бе и Жаклен одновременно пришли на решающую стрельбу. Лучшим был Тарьей, который и выиграл гонку преследования. Настоящая битва развернулась за другие награды.

В итоге "серебро" получил еще один норвежец – Йоханнес Бе. Бронзовая награда досталась французу Симону Дестьйо. Украинец Пидручный закрыл все 20 мишеней и финишировал на 9 месте.

Артем Тищенко также отработал чисто на всех огневых рубежах. Украинец получил 25 позицию.