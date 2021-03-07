Подручный с идеальной стрельбой 9 в персьюте, братья Бе забрали "золото" и "серебро"
В Нове-Место (Чехия) в воскресенье, 7 марта, завершился 8 этап Кубка мира по биатлону. Мужскую гонку преследования выиграл норвежский биатлонист Тарьей Бе.
Источник:24 канал
Результаты гонки
1. Тарьей Бе (Норвегия)
2. Йоханнес Бе (Норвегия)
3. Симон Дестьо (Франция)
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9. Дмитрий Пидручный (Украина)
25. Артем Тищенко (Украина)
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Ход гонки
Симон Дестьйо и Арнд Пайффер сохранили лидерство по итогам первой стрельбы. Украинец Дмитрий Пидручный отработал чисто и поднялся на 10 место.
На второй стрельбе почти все лидеры не закрыли хотя бы одну мишень, поэтому на первое место вышел Тарьей Бе. Вслед за ним бежали Пайффер и Эмилье Жаклен.
- Подручный снова закрыл все 5 мишеней и держался в топ-15. Еще один украинец Артем Тищенко два огневых рубежа преодолел без единого промаха, но находился за пределами топ-20.
Француз Жаклен и Тарьей Бе захватили лидерство после третьей стрельбы. Их отрыв уже составлял более 10 секунд. Подручный в третий раз отработал чисто и находился в топ-10.
Тищенко поддержал своего земляка и также отработал чисто на "стойке". Благодаря этому Артем приблизился к топ-20.
- Бе и Жаклен одновременно пришли на решающую стрельбу. Лучшим был Тарьей, который и выиграл гонку преследования. Настоящая битва развернулась за другие награды.
В итоге "серебро" получил еще один норвежец – Йоханнес Бе. Бронзовая награда досталась французу Симону Дестьйо. Украинец Пидручный закрыл все 20 мишеней и финишировал на 9 месте.
Артем Тищенко также отработал чисто на всех огневых рубежах. Украинец получил 25 позицию.
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