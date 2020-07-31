"Динамо" официально представило Мирча Луческу главным тренером команды. Он даже провел первую тренировку. Ломаченко активно готовится к поединку с Теофимо Лопесом. А в Формуле-1 первый случай коронавирус среди пилотов команд. Такими были главные новости спорта 30 июля в Украине и мире.

Представление Луческу

Мирча Луческу и в дальнейшем остается одним из главных ньюсмейкеров украинского спорта. 30 июля "Динамо" наконец официально его представило. Но сделали это онлайн.

Луческу представил свой тренерский штаб. В него вошли два бывших игрока "Динамо" – Олег Гусев и Огнен Вукоевич. А также Эмил Карас и Диего Лонго. Михаил Михайлов и в дальнейшем будет тренером вратарей. Зато бывший тренер киевлян Алексей Михайличенко вернется на работу спортивным директором.

Луческу уже даже успел провести первую тренировку команды. Хотя это, скорее, было знакомство с командой.

Не обошлось и без скандалов. Ультрас "Динамо" и в дальнейшем довольно жестко высказываются против назначения Луческу. За них даже вступилась Ульяна Супрун.

Зато Игорь Суркис заявил болельщикам, что если они хотят управлять клубом, то пусть "занесут деньги". Луческу же попросил снисходительного отношения к себе со стороны болельщиков.

Ломаченко готовится к бою, Лопес выступает с заявлениями

Теофимо Лопес перед боем с Василием Ломаченко ведет себя достаточно вызывающе. Дошло до того, что он заявил, что Ломаченко якобы скрывается во время карантина в США.

Украинскому боксеру ничего не оставалось, как опубликовать видео своей тренировки, которое он проводит в Затоке, в Одесской области.

Коронавирус в Формуле-1

У пилота команды Racing Point Серхио Переса, вероятно, коронавирус. Гонщика отправили на самоизоляцию, и он пропустит гран-при Великобритании, которое запланировано на 31 июля – 2 августа.

Бабич покинул "Мариуполь"

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич покинул азовский клуб. У него и его тренерского штаба истек срок контракта, который длился три года. Бабич так и не сумел вывести "Мариуполь" в этом сезоне в еврокубки, уступив в финале плей-офф УПЛ "Колосу" из Ковалевки. Кто возглавит "Мариуполь" – пока неизвестно.

Зато известно, кто может возглавить "Карпаты" после отставки Романа Санжара. Новым наставником команды называют Романа Гнатива, который до этого работал с юношеской командой.