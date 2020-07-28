Новоиспеченный наставник "Динамо" Мирча Луческу определился с тренерским штабом в киевском клубе. В штабе Луческу нашлось место украинцам и иностранцам.

Приближенный к "Динамо" главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков в телеграмме назвал тренерский штаб Луческу в "Динамо".

Кстати Ахметов обещал дать оценку прихода Луческу в "Динамо"

Кто вошел в штаб Луческу

Огнен Вукоевич (экс-игрок "Динамо")

Олег Гусев (экс-игрок "Динамо")

Михаил Михайлов (тренер вратарей "Динамо")

Эмил Карас (молдавский специалист)

По информации Франко, в штаб Луческу также должен войти итальянский специалист.

Как сообщает Gianluca di Marzio, в штаб Луческу вошел 44-летний итальянский специалист Диего Лонго.

Лонго работал с сыном Мирчи Разваном Луческу в ПАОК, а сейчас помогает тому в "Аль-Хиляль".

О том, что Вукоевич, Гусев и Михайлов будут работать в тренерском штабе Луческу, сообщал журналист Игорь Цыганик. Информацию о Михайлове озвучивал и президент "бело-синих" Игорь Суркис.

Также Суркис заявлял, что Луческу пригласит в "Динамо" научную группу.

Не попал в штаб Луческу молдавский специалист Александр Спиридон, с которым Мирча работал в "Шахтере".

Сообщалось, что его отговорил переходить в "Динамо" гендиректор "Шахтера" Сергей Палкин. Последний опровергает информацию.

Луческу хотел уйти из "Динамо"

Мирча Луческу едва не покинул "Динамо" на четвертый день после подписания контракта. Стороны заключили соглашение на 2 года.

27-го июля румынские СМИ сообщили, что Луческу подал в отставку из-за давления болельщиков "Динамо".

Впоследствии Игорь Суркис сообщил, что Луческу остается в "Динамо". Столичный клуб опубликовал переписку Суркиса с Луческу, где он действительно говорил об отставке.