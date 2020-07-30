Бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун выразила слова поддержки фанатам "Динамо" в противостоянии с владельцем клуба Игорем Суркисом. А эту ситуацию приравняла к ситуации в стране.

Своими мыслями по этому поводу Ульяна Супрун поделилась на своей странице в Фейсбук. А в самом сообщении использовала тег "ДинамоБезСуркісів".

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О болельщиках

Ульяна Супрун отметила, что никогда не была поклонницей футбола. Но стала фанаткой украинских болельщиков и ультрасов после событий 2014 года.

Сначала на Майдане, затем в ходе войны с Россией. В очень темные времена, когда, казалось бы, Украина падает в пропасть, очень хорошо стало видно свет этих людей. Закаленных в многолетнем сопротивлении полицейскому государству, какой была Украина, и в которую ее снова пытаются превратить. Храбрых достаточно, чтобы без надлежащей тренировки и оснащения остановить продвижение "русского мира" весной и летом 2014-го,

– написала Ульяна Супрун.

Теперь же, по словам Супрун, болельщики нуждаются в поддержке украинцев.

"Сегодня эти же люди нуждаются в нашей поддержке и солидарности. В этот раз может выглядеть, что речь идет о спорте или какой-то клубной политике. Но на самом деле речь идет о до сих пор существующей постоянной угрозе для Украины – олигархах и их контроле за различными сферами нашей жизни", – убеждена Супрун .

В качестве примера она приводит тот факт, что финансовая сторона украинского спорта находится в тени, когда спортсмены официально получают незначительную сумму, а остальное идет через теневые схемы.

"Государство никогда по-серьезному даже не подходило к тому, чтобы изменить эту ситуацию. Наверное, потому что это слишком рискованно. Страшно. Традиционно никто не хочет ссориться с олигархами. Поэтому в очередной раз единственными, кто громко пытается озвучить проблему, являются представители фанатов футбольных клубов" – отметила Ульяна Супрун.

О ситуации с назначением Луческу

Высказалась она и об назначении Луческу главным тренером киевского "Динамо". Однако она обратила внимание не на футбольный аспект этого назначения (то, что Луческу в свое время возглавлял донецкий "Шахтер"). А на отношение румынского специалиста к Украине.

"Если тренером топ-клуба назначается человек, который в прошлом позволял себе высказывания о том, что "Россия и Украина для меня – одна и та же страна. Их разделила случайность, история...", то почему таких назначений нельзя делать Зеленскому или Шмыгалю? Если футболисты/боксеры/пловцы ездят на крутых машинах, несоизмеримых с их уровнем официальных доходов, то почему так же не могут народные депутаты, председатели городских советов или администраций? Каждый раз, когда кто-то озвучивает проблемы в поглощенных тенью сферах украинской жизни, этих людей пытаются сделать целью общественного порицания. Мол, "А что они хотят? Все так делают". И это почти всегда удается", – отметила Ульяна Супрун.

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Поэтому она призвала украинцев "публично выбирать сторону в каждом подобном противостоянии, которое касается ценностей. И активно поддерживать тех, кто имеет смелость противостоять силам тьмы".

"Украинское фанатское движение имеет редкую и такую ценную способность вслух называть вещи своими именами. Давайте не бросать их один на один с олигархами и их слугами, как они в свое время не бросили нас один на один с режимом Януковича", – подытожила Ульяна Супрун.