Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался в адрес ультрас киевского клуба. Последние протестуют против решения руководства пригласить главным тренером "Динамо" Мирчу Луческу.

Президент "Динамо" Игорь Суркис критически высказался в адрес ультрас во время пресс-конференции, посвященной представлению Луческу.

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Суркис рассказал о разговоре с ультрас

После того, как 23-го июля было объявлено о подписании контракта с Луческу, ультрас "Динамо" пришли к стадиону имени Лобановского, чтобы поговорить с Суркисом.

Может, есть проблемы какие-то в клубе. Сказал ультрас, если у них есть люди, которые могут улучшить работу, – приходите. А просто языками болтать – я тоже могу просто сесть у телевизора и критиковать "Барселону", ничего не делая,

– сказал Суркис.

Суркис утверждает, что переживание должно быть цивилизованным. Он упрекнул фанатов, что те палят пиротехнику на трибунах.

"Надо помогать конкретными делами каждый день. А так приходят на стадион, оскорбляют, палят, а потом болельщики не могут прийти на стадион с детьми, поскольку нам дают матчи без зрителей. Кто от этого страдает?", – отметил президент "бело-синих".

Суркис добавил, что футбол не имеет смысла без болельщиков, однако высказывания ультрас в адрес Луческу – не выдерживают критики.

Меня пусть обижают. Но человек выиграл 32 трофея, а его обижают, это цивилизованно? Мы хотим в Европу, нам надо культурному общению учиться. Я же не спрятался от ультрас. Пусть еще приходят – я еще выйду. Не оправдываться. Они хотят управлять "Динамо" – пусть, но сначала пусть деньги занесут,

– резюмировал Суркис.

Реакция ультрас "Динамо" на назначение Луческу

Болельщики "Динамо" негативно восприняли приход на тренерский мостик Луческу, ведь тот 12 лет возглавлял "Шахтер".

WBC Ультрас Динамо обещали протесты и запустили в соцсетях хэштег #ДинамоБезСуркісів.

Кстати Суркис об ультрас "Динамо": У нас есть достаточно рычагов, чтобы прекратить произвол

Фанаты даже завязали глаза памятнику Валерия Лобановскому.

28 июля ультрас собрались у клубного стадиона, где находился Луческу. Фанаты скандировали: "Суркисы – позор "Динамо".

Фанатов поддержала бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.