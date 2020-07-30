У пилота команды Racing Point Серхио Переса, вероятно, коронавирус. Гонщика отправили на самоизоляцию и он пропустит гран-при Великобритании, которое запланировано на 31 июля – 2 августа.

О вероятной инфекции у Серхио Переса сообщает официальный сайт Формулы-1. Пилот пропустил обязательную пресс-конференцию накануне гран-при.

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При этом сама команда результаты теста Переса называет "неопределенными". Но гонщика отправили на самоизоляцию до следующих результатов теста на коронавирус.

UPDATE: @SChecoPerez is not at the circuit today following an inconclusive test result.



He is self-isolating awaiting the results of a retest.#F1 #BritishGP — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) July 30, 2020

Заменить Серхио Переса на гран-при Великобритании может один из резервных пилотов – Стоффель Вандорн или Эстебан Гутьеррес. В пятницу, 31 июля, запланирована практика. В субботу, 1 августа, квалификация. Гонка состоится в воскресенье, 2 августа. Начало в 16:05 по киевскому времени.

Стоит отметить, что это первый случай заражения коронавирусом пилотов команд Формулы-1. До этого инфекцию фиксировали только у работников команд.