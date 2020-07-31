"Динамо" офіційно представило Мірча Луческу головним тренером команди. Він навіть провів перше тренування. Ломаченко активно готується до поєдинку з Теофімо Лопесом. А у Формулі-1 перший випадок коронавірусу серед пілотів команд. Такими були головні новини спорту 30 липня в Україні та світі.

Представлення Луческу

Мірча Луческу і надалі залишається одним з головних ньюзмейкерів українського спорту. 30 липня "Динамо" нарешті офіційно його представило. Але зробили це онлайн.

Луческу представив свій тренерський штаб. У нього увійшли два колишні гравці "Динамо" – Олег Гусєв та Огнен Вукоєвич. А також Еміл Карас та Дієго Лонго. Михайло Михайлов і надалі буде тренером воротарів. Натомість колишній тренер киян Олексій Михайличенко повернеться на роботу спортивним директором.

Луческу вже навіть встиг провести перше тренування команди. Хоча це, скоріш, була знайомство з командою.

Не обійшлося і без скандалів. Ультрас "Динамо" і надалі доволі жорстко висловлюються проти призначення Луческу. За них навіть заступилася Уляна Супрун.

Натомість Ігор Суркіс заявив вболівальникам, що якщо вони хочуть керувати клубом, то нехай "занесуть гроші". Луческу ж попросив поблажливішого ставлення до себе зі сторони вболівальників.

Ломаченко готується до бою, Лопес виступає із заявами

Теофімо Лопес перед боєм з Василем Ломаченком поводиться доволі зухвало. Дійшло до того, що він заявив, що Ломаченко нібито переховується під час карантину в США.

Українському боксеру нічого не залишалося, як опублікувати відео свого тренування, яке він проводить у Затоці, що в Одеській області.

Коронавірус у Формулі-1

У пілота команди Racing Point Серхіо Переса, ймовірно, коронавірус. Гонщика відправили на самоізоляцію, і він пропустить гран-прі Великої Британії, яке заплановане на 31 липня – 2 серпня.

Бабич покинув "Маріуполь"

Головний тренер "Маріуполя" Олександр Бабич покинув азовський клуб. У нього та його тренерського штабу закінчився термін контракту, який тривав три роки. Бабич так і не зумів вивести "Маріуполь" в цьому сезоні в єврокубки, поступившись у фіналі плей-офф УПЛ "Колосу" з Ковалівки. Хто очолить "Маріуполь" – поки невідомо.

Зате відомо, хто може очолити "Карпати" після відставки Романа Санжара. Новим наставником команди називають Романа Гнатіва, який до цього працював з юнацькою командою.