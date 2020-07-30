Украинский боксер Василий Ломаченко готовится к бою против Теофимо Лопеса. Пока боксеры не определили лучшего на ринге, обоим приходится противостоять друг другу в соцсетях, бросаясь различным обвинениям.

На этот раз первым выступил Теофимо Лопес. Он заявил, что Ломаченко скрывается в США, готовясь к бою.

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Украинскому боксеру такое заявление не слишком понравилось. На официальной странице Василия Ломаченко в Instagram было опубликовано видео тренировки. В этом посте стоит геотег Loma Sport Hotel. Это отель в селе Затока Одесской области, который открыл Ломаченко. Там есть и спортзал, и место для тренировки на побережье.

Ломаченко – Лопес: коротко об этом бое