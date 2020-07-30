Ломаченко ответил на обвинения Лопеса и опубликовал видео тренировки из Украины
Украинский боксер Василий Ломаченко готовится к бою против Теофимо Лопеса. Пока боксеры не определили лучшего на ринге, обоим приходится противостоять друг другу в соцсетях, бросаясь различным обвинениям.
На этот раз первым выступил Теофимо Лопес. Он заявил, что Ломаченко скрывается в США, готовясь к бою.
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Украинскому боксеру такое заявление не слишком понравилось. На официальной странице Василия Ломаченко в Instagram было опубликовано видео тренировки. В этом посте стоит геотег Loma Sport Hotel. Это отель в селе Затока Одесской области, который открыл Ломаченко. Там есть и спортзал, и место для тренировки на побережье.
Ломаченко – Лопес: коротко об этом бое
- Бой между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом предварительно был запланирован на 30 мая. Однако его перенесли из-за пандемии коронавируса.
- Новую дату боя еще не назначили, хотя в WBC подтвердили, что бой состоится. Оба боксера активно готовятся к нему.
- Вероятной датой боя называют 3 октября. Поединок может состояться в США, но без зрителей.
- На кону боя Ломаченко – Лопес будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. Титулы WBC, WBA и WBO принадлежат Василию Ломаченко, Лопес выставит на этот бой свой чемпионский титул по версии IBF.