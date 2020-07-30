Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич покидает азовский клуб. Бабич уходит из "Мариуполя" после трех лет сотрудничества.

Заявление об отставке Бабич сделал после поражения от "Колоса" в финале плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы. Об этом сообщает Tribuna.com.

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У Бабича и его тренерского штаба закончились контракты. Очевидно, стороны решили не продлевать контракты.

История нашего тренерского штаба с "Мариуполем" заканчивается. У нас заканчиваются контракты. Мы благодарим и команду, и болельщиков, и руководство. После этих трех сезонов мы стали только сильнее,

– сказал Бабич.

По словам Бабича, "Мариуполь" не выполнил задачу на сезон. Команда так и не пробилась в Лигу Европы.

Возглавит ли Бабич "Зарю"?

По информации СМИ, Бабич возглавит луганскую "Зарю", если Виктор Скрипник перейдет в "Днепр-1".

В то же время Бабич опровергает эту информацию.

Информация, что я могу возглавить "Зарю", если Скрипник перейдет в "Днепр-1" – это все слухи. Чтобы что-то комментировать, нужно наличие официальной информации,

– заявил Бабич.

Бабич тренировал "Мариуполь" с сентября 2017 года. В его штаб входили Юрий Беньо и Александр Лавренцов. В сезоне 2019/2020 "Мариуполь" сыграл в квалификации Лиги Европы, но вылетел от "Бордо".