Бабич официально покидает "Мариуполь"
Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич покидает азовский клуб. Бабич уходит из "Мариуполя" после трех лет сотрудничества.
Заявление об отставке Бабич сделал после поражения от "Колоса" в финале плей-офф УПЛ за право сыграть в Лиге Европы. Об этом сообщает Tribuna.com.
Кстати: Маркевич возглавит "Мариуполь"
У Бабича и его тренерского штаба закончились контракты. Очевидно, стороны решили не продлевать контракты.
История нашего тренерского штаба с "Мариуполем" заканчивается. У нас заканчиваются контракты. Мы благодарим и команду, и болельщиков, и руководство. После этих трех сезонов мы стали только сильнее,
– сказал Бабич.
По словам Бабича, "Мариуполь" не выполнил задачу на сезон. Команда так и не пробилась в Лигу Европы.
Возглавит ли Бабич "Зарю"?
По информации СМИ, Бабич возглавит луганскую "Зарю", если Виктор Скрипник перейдет в "Днепр-1".
В то же время Бабич опровергает эту информацию.
Информация, что я могу возглавить "Зарю", если Скрипник перейдет в "Днепр-1" – это все слухи. Чтобы что-то комментировать, нужно наличие официальной информации,
– заявил Бабич.
Бабич тренировал "Мариуполь" с сентября 2017 года. В его штаб входили Юрий Беньо и Александр Лавренцов. В сезоне 2019/2020 "Мариуполь" сыграл в квалификации Лиги Европы, но вылетел от "Бордо".