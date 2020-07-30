Сегодня, 30 июля, состоялась официальная презентация главного наставника "Динамо" Мирчи Луческу. Румынский специалист ответил на вопросы, которые больше всего волновали журналистов.

Из-за карантинных ограничений в Украине, "Динамо" представило Луческу через онлайн-трансляцию, пишет 24 канал.

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Сначала президент киевлян Игорь Суркис кратко рассказал о задачах Луческу на посту главного наставника, трансферных целях и отношении болельщиков относительно этого назначения.

Назначение Луческу

Суркис заявил, что на назначение Луческу нужно смотреть по-европейски. Он взял в качестве примера Жозе Моуринью, который возглавлял португальские клубы "Порту" и "Бенфика".

По словам президента "Динамо", работа Луческу в "Шахтере" – это уже история. Президент надеется, что фанаты "Динамо" все-таки поддержат клуб и тренера.

Главная задача и трансферные планы

По словам Суркиса, в организме 75-летнего специалиста течет кровь победителя, поэтому он сам знает, что от него ожидают увидеть.

Главной задачей Луческу в "Динамо" будет выход в Лигу чемпионов. За это тренер получит финансовый бонус.

Поговорили и об усилении клуба. Руководство киевлян будет всячески способствовать пожеланиям наставника в трансферное окно. Сам Луческу заявил, что будет иметь отдельные беседы с игроками, чтобы лучше познакомиться с ними.

Что касается комплектации "Динамо", он заявил, что никогда кардинально не менял состав.

Я даю шанс игрокам раскрыть свой потенциал и лучшие качества. У меня всего неделя, чтобы познакомиться с игроками и понять, в каком направлении работать,

– заявил 75-летний Луческу.

Он отметил, что в составе киевлян есть много молодых талантов, они могут вырасти в хороших футболистов, которые принесут желанный результат "Динамо". Для этого нужно лишь правильно построить тренировочный процесс.

Разговор с Ахметовым

Румынский специалист рассказал о разговоре с владельцем донецкого "Шахтера" Ринатом Ахметовым. Разговор состоялся сразу после того, как румынский тренер подписал контракт с "Динамо".

Он пожелал мне удачи и понял, почему я подписал контракт. Я хотел вернуться в Украину,

– заявил Луческу.

Румын с теплотой вспомнил период в "Шахтере". Он отметил, что сделал колоссальную работу во главе дончан. Но "Шахтер" остался в истории наставника, нужно идти дальше и развиваться в статусе тренера в новых клубах.

"Шахтер" для меня – сумасшедшая история,

– сказал наставник.

Он искренне благодарен президенту, болельщикам, футболистам и всему персоналу за замечательный период в "Шахтере".

Тренерский штаб Луческу

Прежде всего, в его штаб не войдет Александр Спиридон, с которым он работал в "Шахтере".

Он сначала не понимал, почему специалист отказался помогать ему в "Динамо". Впоследствии Спиридон озвучил причину такого решения. Семейные обстоятельства стали препятствием для продолжения тренерской карьеры Спиридона в штабе киевлян.

Огнен Вукоевич (экс-игрок "Динамо")

Олег Гусев (экс-игрок "Динамо")

Михаил Михайлов (тренер вратарей "Динамо")

Диего Лонго (итальянский специалист)

По словам румынского наставника, легенды "Динамо" Вукоевич и Гусев должны понять его философию, чтобы передать ее футболистам.

Луческу заявил, что Гусев будет заниматься атакой. А в обязанности Вукоевича будет входить работа в среднем звене построения игры.

Онлайн-трансляция презентации Мирчи Луческу

Футбольное сообщество и болельщики не слишком любезно приняли такое назначение специалиста в киевском клубе.

Поэтому румын якобы отказался тренировать "Динамо" из-за фанатов клуба. Но агент тренера уже опроверг слухи об отставке Луческу.

Добавим, что "Динамо" опубликовало письма Луческу, где он просил об отставке.