Американский боксер Теофимо Лопес продолжает подогревать интерес к поединку с Василием Ломаченко. На этот раз непобедимый Лопес рассказал о настоящем месте пребывания украинца.

Чемпион мира в легком весе по версии IBF утверждает, что Ломаченко пересиживает карантин в США, а не в Украине. Об этом он рассказал ютуб-каналу DAZN USA, информирует fightnews.info.

К слову: Собираюсь нокаутировать Ломаченко: Лопес о бое с украинцем

Лопес в очередной раз заявил, что не может дождаться поединка с Ломаченко. Причем Теофимо в очередной раз выложил порцию трештока.

"Надо убедиться, что маленькая примадонна не прячется в гостиной Эгиса Климаса (менеджер Ломаченко, – Спорт 24). Василий прямо сейчас пересиживает карантин в его гостевом домике", – сказал Лопес.

Ломаченко в США?

По его словам, Ломаченко находится в США.

Люди думают, что Лома находится в Украине, но это не так, он сейчас в Лос-Анджелесе. Ломаченко вернулся в США,

– сказал Лопес.

Ломаченко возвращался в Украину

Следует отметить, что Ломаченко находился в США, готовясь к поединку с Лопесом на 30 мая. Но бой перенесли из-за карантина, и Ломаченко вернулся в Украину.

Об этом свидетельствуют фотографии, которые Ломаченко публиковал в соцсетях, и заявления самого Лопеса.

По предварительной информации, бой Ломаченко – Лопес запланирован на 3 октября в США. Поединок, вероятно, пройдет без зрителей.

На кону боя Ломаченко – Лопес будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в легком весе. До этого Ломаченко получил титулы WBС, WBA, WBO. Титул IBF все еще принадлежит Лопесу.