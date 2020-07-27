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Гол Ярмоленко спас "Вест Хэм" от поражения в АПЛ

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко забил в матче 38-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (1:1), пишет 24 канал.

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Ярмоленко вышел на поле сразу после перерыва при счете 0:0, заменив 23-летнего английского полузащитника Джаррода Боуэна. "Астон Вилла" забила мяч на 84-й минуте. Но уже через мгновение Ярмоленко сравнял счет после рикошета – 1:1.

Статистика Ярмоленко в "Вест Хэме"

30-летний Ярмоленко стал игроком "Вест Хэма" летом 2018 года. Лондонский клуб заплатил "Боруссии" Дортмунд за трансфер украинца 20 миллионов евро.

За "Вест Хэм" 30-летний Ярмоленко провел 33 матча, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

За два года Андрей дважды получал серьезные травмы.

Огнен Вукоевич станет новым ассистентом Луческу

Еще один бывший игрок "Динамо" Огнен Вукоевич может войти в тренерский штаб Мирчи Луческу. Ранее сообщалось, что Олег Гусев тоже станет помощником Луческу.

Что известно о тренерском штабе Луческу в "Динамо"

В штабе Луческу будет помогать тренер вратарей "Динамо" Михаил Михайлов. Он работал в команде и при Алексее Михайличенко.

Вероятно, помощником Луческу может стать Александр Спиридон. Он работал с Мирчей в"Шахтере".

На сайте "Динамо" пока есть информация о Луческу, тренерах по физподготовке и врачах. Что интересно, в списке есть Леонид Миронов. Это врач, который связан с проваленным допинг-тестом Артема Беседина.

Сообщалось, что легенда киевлян Олег Гусев может стать помощником Луческу.

Потенциальные соперники "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" стартует в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2020/2021 с третьего квалификационного раунда. Он будет состоять из одного матча (15 – 16 сентября).

Соперником киевского "Динамо" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов может стать "Ренн", "Виктория" Пльзень, "Рапид" Вена, ПАОК, АЗ и "Локомотив" Загреб.

Если "Динамо" преодолеет 3-й квалифай-раунд, то в плей-офф может встретиться с бельгийским "Гентом" или турецким "Бешикташем".

Конфликт Милевского и Бойко

Украинский футболист Артем Милевский, который выступает за белорусское "Динамо", разнес слова голкипера "Динамо" Дениса Бойко, поддержавшего Луческу. Он считает, что такое назначение является ошибочным шагом со стороны руководства.

Приход Луческу негативно встретили болельщики "Динамо" и легенды клуба. Причина в том, что Луческу возглавлял принципиального соперника – "Шахтер". Фанаты "Динамо" уже запустили хэштег #ДинамоБезСуркісів после назначения Луческу.