Киевское "Динамо" стартует в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2020/2021 с третьего квалификационного раунда. Он будет состоять из одного матча (15-16 сентября).

Соперником киевского "Динамо" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов может стать "Ренн", "Виктория" Пльзень, "Рапид" Вена, ПАОК, АЗ и "Локомотива" Загреб. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Стоит отметить, что "Ренн" имеет шансы напрямую выйти в групповой этап Лиги чемпионов, если Лигу Европы выиграет команда, которая квалифицировалась в престижнейший еврокубок через национальный чемпионат.

Если "Динамо" преодолеет 3-й квалифай-раунд, то в плейоф может встретиться с бельгийским "Гентом" или турецким "Бешикташем".

"Динамо" три подряд сезона проигрывает в квалификации

Три последних сезона "Динамо" также начинало выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.

Дважды киевляне прекращали свое выступление в самом престижном еврокубке после этой стадии. В сезоне 2017/2018 "бело-синие" вылетели от швейцарского "Янг Бойз".

В сезоне 2019/2020 года "Динамо" не прошло бельгийский "Брюгге".

Еще один раз динамовцы одолели третий раунд квалификации, в сезоне-2018/2019 обыграв чешскую "Славию". Потом все равно "Динамо" не попало в групповой турнир, потерпев поражение от "Аякса".

Календарь Лиги чемпионов-2020/21 в этом году