"Динамо" узнало всех потенциальных соперников в квалификации Лиги чемпионов
Киевское "Динамо" стартует в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2020/2021 с третьего квалификационного раунда. Он будет состоять из одного матча (15-16 сентября).
Соперником киевского "Динамо" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов может стать "Ренн", "Виктория" Пльзень, "Рапид" Вена, ПАОК, АЗ и "Локомотива" Загреб. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Читайте также: "Динамо" в Лиге чемпионов: потенциальные соперники и дата матчей
Стоит отметить, что "Ренн" имеет шансы напрямую выйти в групповой этап Лиги чемпионов, если Лигу Европы выиграет команда, которая квалифицировалась в престижнейший еврокубок через национальный чемпионат.
Если "Динамо" преодолеет 3-й квалифай-раунд, то в плейоф может встретиться с бельгийским "Гентом" или турецким "Бешикташем".
"Динамо" три подряд сезона проигрывает в квалификации
Три последних сезона "Динамо" также начинало выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда.
Дважды киевляне прекращали свое выступление в самом престижном еврокубке после этой стадии. В сезоне 2017/2018 "бело-синие" вылетели от швейцарского "Янг Бойз".
В сезоне 2019/2020 года "Динамо" не прошло бельгийский "Брюгге".
Еще один раз динамовцы одолели третий раунд квалификации, в сезоне-2018/2019 обыграв чешскую "Славию". Потом все равно "Динамо" не попало в групповой турнир, потерпев поражение от "Аякса".
Календарь Лиги чемпионов-2020/21 в этом году
- Предыдущий раунд: жеребьевка – 17 июля, матчи – 8 и 11 августа.
- Первый квалификационный раунд: жеребьевка – 9 августа, матчи – 18/19 августа.
- Второй квалификационный раунд: жеребьевка – 10 августа, матчи – 25/26 августа.
- Третий квалификационный раунд: жеребьевка – 31 августа, матчи – 15/16 сентября.
- Плей-офф раунд: жеребьевка – 1 сентября, матчи – 22/23 и 29/30 сентября.
- Групповой этап: жеребьевка – 1 октября матча – 20/21 и 27/28 октября, 3/4 и 24/25 ноября, 1/2 и 8/9 декабря.