Милевский вдребезги разгромил мнение голкипера Бойко, который поддержал Луческу: фото
Украинский футболист Артем Милевский, выступающий за белорусское "Динамо", разнес слова голкипера "Динамо" Дениса Бойко, поддержавшего Луческу. Он считает, что такое назначение является ошибочным шагом со стороны руководства.
Профиль dynamo_kyiv_tribuna в Instagram выложил фото с заявлением Бойко, что Луческу нужно поддержать.
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Жесткий ответ Милевского
Экс-нападающий киевлян Артем Милевский долго не думая жестко раскритиковал мнение голкипера.
Иди, бл**ь, с ним в джокер сыграй, клоун. Такую х**ню нести, псина, чтобы не выгнали тебя. Бойко, залижи всем и останься, черт,
– обидно написал форвард.
Реакция форварда / Instagram
В соцсетях тоже не слишком активно поддержали такое решение руководства киевлян.
Приход Луческу негативно встретили болельщики "Динамо" и легенды клуба. Причина в том, что Луческу возглавлял принципиального соперника – "Шахтер". Фанаты "Динамо" уже запустили хэштег #ДинамоБезСуркісів после назначения Луческу.
На посту главного тренера "горняков" он неоднократно делал острые заявления о "Динамо" и легендах клуба.
Добавим, что румынский специалист мог оказаться в "Шахтере" еще в 2018 году. Ранее тренер хотел вернуться в тренерское кресло "горняков", но руководство донетчан отказало Луческу.