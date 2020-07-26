Украинский футболист Артем Милевский, выступающий за белорусское "Динамо", разнес слова голкипера "Динамо" Дениса Бойко, поддержавшего Луческу. Он считает, что такое назначение является ошибочным шагом со стороны руководства.

Профиль dynamo_kyiv_tribuna в Instagram выложил фото с заявлением Бойко, что Луческу нужно поддержать.

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Жесткий ответ Милевского

Экс-нападающий киевлян Артем Милевский долго не думая жестко раскритиковал мнение голкипера.

Иди, бл**ь, с ним в джокер сыграй, клоун. Такую х**ню нести, псина, чтобы не выгнали тебя. Бойко, залижи всем и останься, черт,

– обидно написал форвард.



Реакция форварда / Instagram

В соцсетях тоже не слишком активно поддержали такое решение руководства киевлян.

Приход Луческу негативно встретили болельщики "Динамо" и легенды клуба. Причина в том, что Луческу возглавлял принципиального соперника – "Шахтер". Фанаты "Динамо" уже запустили хэштег #ДинамоБезСуркісів после назначения Луческу.

На посту главного тренера "горняков" он неоднократно делал острые заявления о "Динамо" и легендах клуба.

Добавим, что румынский специалист мог оказаться в "Шахтере" еще в 2018 году. Ранее тренер хотел вернуться в тренерское кресло "горняков", но руководство донетчан отказало Луческу.