WBC ультрас "Динамо" отреагировали на назначение экс-наставника "Шахтера" Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба. Ультрас выступили с заявлением, в котором раскритиковали приглашение Луческу.

"Динамо" официально объявило о назначении Луческу главным тренером команды. Фанаты в социальных сетях опубликовали обращение, в котором осудили действия руководства клуба.

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Прежде всего, ультрас "Динамо" назвали назначение Луческу – плевок в глаза всем болельщикам команды.

Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" – это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой,

– говорится в заявлении.

Ультрас призвали всех работников "Динамо" написать заявление на увольнение и анонсировали протесты.

"Всех болельщиков, кому важно "Динамо" так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества – акции протеста не заставят себя долго ждать", – заявили фанаты.

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"Суркисы – отъе****сь от Динамо!", – подытожили фанаты.