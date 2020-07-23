Это плевок в глаза болельщикам: фаны "Динамо" выступили против Луческу и обещали акции протеста
WBC ультрас "Динамо" отреагировали на назначение экс-наставника "Шахтера" Мирчи Луческу главным тренером киевского клуба. Ультрас выступили с заявлением, в котором раскритиковали приглашение Луческу.
"Динамо" официально объявило о назначении Луческу главным тренером команды. Фанаты в социальных сетях опубликовали обращение, в котором осудили действия руководства клуба.
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Прежде всего, ультрас "Динамо" назвали назначение Луческу – плевок в глаза всем болельщикам команды.
Что ж, мы до последнего верили, что это какой-то неудачный розыгрыш, но руководство клуба потеряло все остатки здравого смысла, чести и достоинства. Назначение 74-летнего тренера, который неоднократно некорректно высказывался в адрес "Динамо" – это плевок в глаза всем болельщикам "Динамо", и Суркисы должны осознавать, какие последствия это повлечет за собой,
– говорится в заявлении.
Ультрас призвали всех работников "Динамо" написать заявление на увольнение и анонсировали протесты.
"Всех болельщиков, кому важно "Динамо" так же, как и нам, просим следить за сообщениями нашего сообщества – акции протеста не заставят себя долго ждать", – заявили фанаты.
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"Суркисы – отъе****сь от Динамо!", – подытожили фанаты.
Что известно о Луческу?
74-летний румынский тренер подписал контракт с "Динамо" на 2 года. Луческу является легендой принципиального соперника "Динамо" – "Шахтер". С "Шахтером" Луческу в 2009 году выиграл Кубок УЕФА, а на пути к финалу победил "Динамо".
Луческу – восьмикратный чемпион Украины во главе "горняков". Возглавлял "Интер", "Галатасарай", "Бешикташ", "Зенит" и сборную Турции.