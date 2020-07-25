Легендарный футболист "Динамо" Олег Гусев может войти в тренерский штаб нового наставника киевского клуба Мирчи Луческу.

О том, что Олег Гусев войдет в тренерский штаб 74-летнего Мирчи Луческу, сообщает Meta Ratings.

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Сообщается, что окончательный и утвержденный состав своих ассистентов румынский специалист объявит 30 июля.

Именно тогда в Киеве состоится первая пресс-конференции Луческу в качестве главного тренера "Динамо".

Что известно о Гусеве? Легенда "Динамо", в структуре которого находится с 2003 года. Сейчас 37-летний Олег является ассистентом главного тренера "Динамо" U-21. С "Динамо" Гусев выиграл все трофеи на уровне Украины.

Что известно о штабе Луческу в "Динамо"