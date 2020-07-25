Гусев станет помощником Луческу в "Динамо"
Легендарный футболист "Динамо" Олег Гусев может войти в тренерский штаб нового наставника киевского клуба Мирчи Луческу.
О том, что Олег Гусев войдет в тренерский штаб 74-летнего Мирчи Луческу, сообщает Meta Ratings.
Кстати "Динамо" только выиграет от этого: капитан Сидорчук прокомментировал приход Луческу
Сообщается, что окончательный и утвержденный состав своих ассистентов румынский специалист объявит 30 июля.
Именно тогда в Киеве состоится первая пресс-конференции Луческу в качестве главного тренера "Динамо".
Что известно о Гусеве?Легенда "Динамо", в структуре которого находится с 2003 года. Сейчас 37-летний Олег является ассистентом главного тренера "Динамо" U-21. С "Динамо" Гусев выиграл все трофеи на уровне Украины.
Что известно о штабе Луческу в "Динамо"
- Известно, что в штаб Луческу войдет тренер вратарей "Динамо" Михаил Михайлов. Он работал в команде и при Алексее Михайличенко.
- Президент "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что Луческу пригласит свою научную группу.
- Вероятно, помощником Луческу может стать Александр Спиридон. Он работал с Мирчей в "Шахтере".
- На сайте "Динамо" пока есть информация о Луческу, тренерах по физподготовке и врачах. Что интересно, в списке есть Леонид Миронов. Это врач, который связан с провалившимся допинг-тестом Артема Беседина.
- Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко предположил, что в штаб киевлян войдет бывший защитник "Шахтера" Вячеслав Шевчук.