26 июля в АПЛ завершился последний 38-й тур чемпионата Англии. В Лестере состоялся главный матч, где местный "Лестер" проиграл "Манчестер Юнайтед".

Лестер – Манчестер Юнайтед 0:2

Голы: Фернандеш, 71 (пен.), Лингард, 90+8

Удаление: Еванс, 90+4 (Лестер)

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В упорной борьбе все решилось в последнюю четверть матча. На 70-й минуте бывший защитник "МЮ" Джонни Эванс сбил Антони Марсьяля в своей штрафной, и португалец Бруну Фернандеш с пенальти принес три очка гостям.

Видео гола Фернандеша

В концовке Эванс еще получил и прямую красную карточку, а Джесси Лингард отправил мяч в пустые ворота на восьмой компенсированной минуте – 2:0. Так что обе команды из Манчестера сыграют в Лиге чемпионов, а "Лестер" – только в Лиге Европы, оставшись на пятом месте.

Видео гола Лингарда