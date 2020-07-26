"Манчестер Юнайтед" отобрал у "Лестера" путевку в Лигу чемпионов: видео
26 июля в АПЛ завершился последний 38-й тур чемпионата Англии. В Лестере состоялся главный матч, где местный "Лестер" проиграл "Манчестер Юнайтед".
Лестер – Манчестер Юнайтед 0:2
Голы: Фернандеш, 71 (пен.), Лингард, 90+8
Удаление: Еванс, 90+4 (Лестер)
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В упорной борьбе все решилось в последнюю четверть матча. На 70-й минуте бывший защитник "МЮ" Джонни Эванс сбил Антони Марсьяля в своей штрафной, и португалец Бруну Фернандеш с пенальти принес три очка гостям.
Видео гола Фернандеша
В концовке Эванс еще получил и прямую красную карточку, а Джесси Лингард отправил мяч в пустые ворота на восьмой компенсированной минуте – 2:0. Так что обе команды из Манчестера сыграют в Лиге чемпионов, а "Лестер" – только в Лиге Европы, оставшись на пятом месте.
Видео гола Лингарда
- Таким образом, последние две путевки в Лигу чемпионов достались "Манчестер Юнайтед" (3 место, 66 очков) и "Челси" (4 место, 66 очков). "Лестер" (5 место, 62 очка) начнет свою еврокубковую кампанию в следующем сезоне в групповом раунде Лиги Европы.