Румынский тренер Мирча Луческу может стать наставником киевского "Динамо". Румынские СМИ назвали помощника Луческу в "Динамо".

Как сообщает Informatia Bucuresti, Александр Спиридон станет его ассистентом в "Динамо".

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Что известно о Спиридоне?

Он работал помощником Луческу в период тренерства в "Шахтере" с 2004 до 2016 год.

Последним его местом работы была сборная Молдовы в 2018-2019 годах.

Карьеру футболиста Спиридон провел в молдавских клубах. Выступал за киевский ЦСКА.

Луческу уже в Киеве

Ряд СМИ сообщают, что Мирча Луческу возглавит киевское "Динамо".

Сообщается, что румынский наставник уже в Киеве и даже посетил базу киевлян в Конча-Заспе.