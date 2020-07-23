СМИ назвали помощника Луческу в "Динамо"
Румынский тренер Мирча Луческу может стать наставником киевского "Динамо". Румынские СМИ назвали помощника Луческу в "Динамо".
Как сообщает Informatia Bucuresti, Александр Спиридон станет его ассистентом в "Динамо".
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Что известно о Спиридоне?
Он работал помощником Луческу в период тренерства в "Шахтере" с 2004 до 2016 год.
Последним его местом работы была сборная Молдовы в 2018-2019 годах.
Карьеру футболиста Спиридон провел в молдавских клубах. Выступал за киевский ЦСКА.
Луческу уже в Киеве
Ряд СМИ сообщают, что Мирча Луческу возглавит киевское "Динамо".
Сообщается, что румынский наставник уже в Киеве и даже посетил базу киевлян в Конча-Заспе.