#ДинамоБезСуркісів: : ультрас запустили хэштег после назначения Луческу
Назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" продолжает беспокоить сердца поклонников киевского клуба. WBC Ультрас "Динамо" продолжают протестовать против решения руководства клуба.
На странице в соцсети Facebook ультрас появилось фото с граффити "Суркисы – позор "Динамо". Об этом сообщает 24 канал.
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Фанаты написали, что за назначением Луческу стоят люди, которые проплачивают акции под зданием Национального банка Украины (НБУ).
Вероятно, речь идет о владельцах "Динамо" братьях Игоре и Григории Суркисах. Семья Суркисов судится против "Приватбанка" и НБУ.
Что известно о деле Суркисов?
Дело связано с национализацией "Приватбанка". Тогда братьев признали связанными с "Приватбанком" и государство выкупило акции братьев за 1 гривну, причем размер депозитов Суркисов составляет около 1 миллиарда гривен. Эти средства они хотят вернуть. В июне 2020 года Верховный суд принял решение в пользу государства.
Болельщики "Динамо" в соцсетях запустили хэштег #ДинамоБезСуркісів.
Доброе утро, бело-синие! Нет, это не сон – Луческу до сих пор главный тренер "Динамо". Да, его назначили люди, которые организуют проплаченные акции под НБУ и уже 6 лет не могут найти генерального спонсора для клуба. #ДинамоБезСуркісів,
– говорится в сообщении.
Луческу в "Динамо": главное
- Бывший тренер "Шахтера" Мирча Луческу 23 июля официально стал тренером киевского "Динамо". Стороны заключили контракт на 2 года с опцией продления.
- СМИ сообщаются, что зарплата Луческу в "Динамо" составит 1,2 миллиона евро в год. В контракте также предусмотрены бонусы.
- Помощником Луческу в "Динамо" может стать Александр Спиридон. Тандем работал в "Шахтере".
- Приход Луческу негативно встретили болельщики "Динамо" и легенды клуба. Причина в том, что Луческу возглавлял принципиального соперника – "Шахтер".
- На посту главного тренера "горняков" он неоднократно делал острые заявления о "Динамо" и легендах клуба.