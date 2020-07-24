Назначение Мирчи Луческу главным тренером "Динамо" продолжает беспокоить сердца поклонников киевского клуба. WBC Ультрас "Динамо" продолжают протестовать против решения руководства клуба.

На странице в соцсети Facebook ультрас появилось фото с граффити "Суркисы – позор "Динамо". Об этом сообщает 24 канал.

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Фанаты написали, что за назначением Луческу стоят люди, которые проплачивают акции под зданием Национального банка Украины (НБУ).

Вероятно, речь идет о владельцах "Динамо" братьях Игоре и Григории Суркисах. Семья Суркисов судится против "Приватбанка" и НБУ.

Что известно о деле Суркисов?

Дело связано с национализацией "Приватбанка". Тогда братьев признали связанными с "Приватбанком" и государство выкупило акции братьев за 1 гривну, причем размер депозитов Суркисов составляет около 1 миллиарда гривен. Эти средства они хотят вернуть. В июне 2020 года Верховный суд принял решение в пользу государства.

Болельщики "Динамо" в соцсетях запустили хэштег #ДинамоБезСуркісів.

Доброе утро, бело-синие! Нет, это не сон – Луческу до сих пор главный тренер "Динамо". Да, его назначили люди, которые организуют проплаченные акции под НБУ и уже 6 лет не могут найти генерального спонсора для клуба. #ДинамоБезСуркісів,

– говорится в сообщении.

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