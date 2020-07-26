Еще один бывший игрок "Динамо" Огнен Вукоевич может войти в тренерский штаб Мирчи Луческу. Ранее сообщалось, что Олег Гусев также станет помощником Луческу.

Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

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"Ну раз такая выкупленная свадьба о любимом трибунами Олежке – добавьте и динамо-балканское "храброе ОГНЕННе сердце ". Разве зря вчера намекали о "молодой поросле?" – пишет источник.

Что известно о Вукоевиче?

36-летний хорватский экс-футболист. Провел 7 лет в киевском "Динамо", с которым становился чемпионом Украины. Также Вукоевич выступал за "Динамо" Загреб, московский "Спартак", венскую "Аустрию" и другие клубы.



В 2018 году на чемпионате мира Вукоевич попал в скандал. Огнен и экс-игрок "Динамо" Домагой Вида посвятили Украине победу Хорватии над Россией в четвертьфинале.



После этого футболистам пришлось просить прощения, ведь видео появилось в свободном доступе. Оба отрицают политический подтекст.

Что известно о тренерском штабе Луческу в "Динамо"