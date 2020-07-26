Новым ассистентом Луческу станет легендарный футболист "Динамо" – СМИ
Еще один бывший игрок "Динамо" Огнен Вукоевич может войти в тренерский штаб Мирчи Луческу. Ранее сообщалось, что Олег Гусев также станет помощником Луческу.
Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
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"Ну раз такая выкупленная свадьба о любимом трибунами Олежке – добавьте и динамо-балканское "храброе ОГНЕННе сердце ". Разве зря вчера намекали о "молодой поросле?" – пишет источник.
Что известно о Вукоевиче?
36-летний хорватский экс-футболист. Провел 7 лет в киевском "Динамо", с которым становился чемпионом Украины. Также Вукоевич выступал за "Динамо" Загреб, московский "Спартак", венскую "Аустрию" и другие клубы.
В 2018 году на чемпионате мира Вукоевич попал в скандал. Огнен и экс-игрок "Динамо" Домагой Вида посвятили Украине победу Хорватии над Россией в четвертьфинале.
После этого футболистам пришлось просить прощения, ведь видео появилось в свободном доступе. Оба отрицают политический подтекст.
Что известно о тренерском штабе Луческу в "Динамо"
- В штабе Луческу будет помогать тренер вратарей "Динамо" Михаил Михайлов. Он работал в команде и при Алексее Михайличенко.
- Вероятно, помощником Луческу может стать Александр Спиридон. Он работал с Мирчей в "Шахтере".
- На сайте "Динамо" пока есть информация о Луческу, тренерах по физподготовке и врачах. Что интересно, в списке Леонид Миронов. Это врач, который связан с проваленным допинг-тестом Артема Беседина.
- Сообщалось, что легенда киевлян Олег Гусев может стать помощником Луческу.