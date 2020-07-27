У неділю, 26 липня, трапилося чимало важливих подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Гол Ярмоленка врятував "Вест Хем" від поразки в АПЛ

Український півзахисник "Вест Хема" Андрій Ярмоленко забив у матчі 38-го туру АПЛ проти "Астон Вілли" (1:1), пише 24 канал.

Дивітсья також: "Манчестер Юнайтед" відібрав у "Лестера" путівку в Лігу чемпіонів: відео

Ярмоленко вийшов на поле відразу після перерви за рахунку 0:0, замінивши 23-річного англійського півзахисника Джаррод Боуена. "Астон Вілла" забила м'яч на 84-й хвилині. Але вже через мить Ярмоленко зрівняв рахунок після рикошету – 1:1.

Статистика Ярмоленка у "Вест Хемі"

30-річний Ярмоленко став гравцем "Вест Хема" влітку 2018 року. Лондонський клуб заплатив "Боруссії" Дортмунд за трансфер українця 20 мільйонів євро.

За "Вест Хем" 30-річний Ярмоленко провів 33 матчі, забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі.

За два роки Андрій двічі зазнавав серйозних травм.

Огнєн Вукоєвіч стане новим асистентом Луческу

Ще один колишній гравець "Динамо" Огнєн Вукоєвіч може увійти до тренерського штабу Мірчі Луческу. Раніше повідомлялося, що Олег Гусєв також стане помічником Луческу.

Що відомо про тренерський штаб Луческу в "Динамо"

У штабі Луческу буде допомагати тренер воротарів "Динамо" Михайло Михайлов. Він працював у команді і при Олексію Михайличенку.

Ймовірно, помічником Луческу може стати Олександр Спиридон. Він працював з Мірчою у "Шахтарі".

На сайті "Динамо" поки є інформація про Луческу, тренерів з фізпідготовки та лікарів. Що цікаво, у списку Леонід Миронов. Це лікар, який пов'язаний з проваленим допінг-тестом Артема Бєсєдіна.

Повідомлялось, що легенда киян Олег Гусєв може стати помічником Луческу.

Потенційні суперники "Динамо" у кваліфікації Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" стартує в розіграші Ліги чемпіонів сезону 2020/2021 з третього кваліфікаційного раунду. Він буде складатися з одного матчу (15-16 вересня).

Суперником київського "Динамо" в 3-му раунді кваліфікації Ліги чемпіонів може стати "Ренн", "Вікторія" Пльзень, "Рапід" Відень, ПАОК, АЗ і "Локомотива" Загреб.

Якщо "Динамо" подолає 3-й кваліфай-раунд, то в плейоф може зустрітися з бельгійським "Гентом" або турецьким "Бешикташем".

Конфлікт Мілевського та Бойко

Український футболіст Артем Мілевський, який виступає за білоруське "Динамо", розніс слова голкіпера "Динамо" Дениса Бойка, який підтримав Луческу. Він вважає, що таке призначення є хибним кроком зі сторони керівництва.

Прихід Луческу негативно зустріли вболівальники "Динамо" та легенди клубу. Причина в тому, що Луческу очолював принципового суперника – "Шахтар". Фанати "Динамо" вже запустили хештег #ДинамоБезСуркісів після призначення Луческу.