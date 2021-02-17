Лига чемпионов сезона-2020/2021 официально возобновилась матчами плей-офф раунда, а Украина до сих пор не завоевала медалей чемпионата мира по биатлону. Обзор главных новостей спорта за 16 февраля – читайте в дайджесте Спорт 24.

Возвращение Лиги чемпионов

Во вторник, 16 февраля, состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов. Испанская Барселона принимала французский ПСЖ, а немецкий Лейпциг в Будапеште встречался с английским Ливерпулем.

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УЕФА перенес матч Лейпцига в Будапешт из-за карантина. Возможно, чужие стены плохо повлияли на Лейпциг, хотя тот провел неплохой первый тайм. Немецкий клуб уступил Ливерпулю со счетом 2:0.

После сухого первого тайма Ливерпулю удалось дважды отличиться во второй половине игры. Сперва после ошибки Марселя Забитцера голкипера немцев огорчил Салах. Впоследствии уже ошибся Мукиеле, не сумев выбить мяч. Этим воспользовался Мане.

В параллельном матче Барселона сумела выйти вперед в середине тайма благодаря скандальному пенальти. Однако ПСЖ быстро отыгрался благодаря прекрасному голу Килиана Мбаппе.

Уже после перерыва Мбаппе вывел ПСЖ вперед. Итальянский нападающий отличился ударом головой после навеса в штрафную.

В конце поединка шансы Барселоны на выход в четвертьфинал похоронил все тот же Мбаппе. Парижане бежали в контратаку, которую реализовал Килиан. 4:1 – у Барселоны призрачные шансы пройти дальше.

Неудача Украины на ЧМ-2021 по биатлону

Сборная Украины по биатлону может впервые с 2009 года остаться без медалей на чемпионате мира. После экватора чемпионата мира украинская команда не завоевала ни одной медали. На чемпионате мира в Поклюке осталось еще 6 гонок.

16 февраля наши биатлонистки не зацепились за награды в женской индивидуальной гонке. Лучшее время продемонстрировала Анастасия Меркушина – 13-е место.

Результаты гонки

1. Маркета Давидова (Чехия)

2. Ханна Эберг (Швеция)

3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

…

13. Анастасия Меркушина (Украина)

32. Юлия Джима (Украина)

41. Вита Семеренко (Украина)

43. Елена Пидгрушная (Украина)

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Обиднее всего после гонки, пожалуй, Юлии Джиме. Украинка претендовала на малый Хрустальный глобус в зачете индивидуальных гонок. Однако 32-е место не позволило украинке победить. Юлия финишировала 4-й в зачете.

В сезоне-2020/2021 победу в зачете разделили итальянка Доротея Вирер и Лиза-Тереза Хаузер из Австрии. Биатлонистки набрали по 103 очка.

CAS рассмотрел дело сборной Украины

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 16 февраля рассмотрел дело в отношении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии, который не состоялся.

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Онлайн-заседание, на котором были представители Украины, Швейцарии и УЕФА, длилось более 5 часов. Все стороны получили возможность предоставить аргументы своим позициям и апеллировать к доводам оппонентов.

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что окончательное решение суд озвучит через несколько недель – около трех.

Что известно о слушаниях в CAS? Украина оспаривает решение УЕФА присудить техническое поражение в матче Лиги наций против Швейцарии, который не состоялся. Врач швейцарского кантона Люцерн в ноябре 2020 года отправил нашу команду на карантин. Привезти резервную команду Украина физически не успела – матч не состоялся.

Алаба официально покидает Баварию

Футболист сборной Австрии Давид Алаба официально покинет Баварию после завершения сезона-2020/2021.

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Алаба объявил, что принял решение об уходе из Баварии, за которую выступал более 10 лет. 28-летний лидер защиты мюнхенцев покинет лидера Бундеслиги в статусе свободного агента.

Я принял решение уйти следующим летом. Намерен попробовать себя в другой команде. С новым клубом еще не определился,

– заявил Алаба.

Универсальный футболист пока не стал раскрывать, где продолжит карьеру. Австрийца связывают с мадридским Реалом и лондонским Челси.

В Баварии Алаба дважды выиграл Лигу чемпионов, столько же раз Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Девять раз Алаба становился чемпионом Германии и по 6 раз выигрывал Кубок и Суперкубок Германии.