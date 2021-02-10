Чемпионат мира по биатлону-2021: медальный зачет
Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке продлится с 10 по 21 февраля. Медальный зачет чемпионата мира – в материале Спорт 24.
В первый день чемпионата мира было разыграно три комплекта наград. Благодаря смешанной эстафете медальный зачет возглавила Норвегия.
Не пропустите Чемпионат мира по биатлону-2021: онлайн-трансляция
Чемпионат мира по биатлону-2021: медальный зачет
1. Норвегия – 1 золото
2. Австрия – 1 серебро
3. Швеция – 1 бронза
Отметим, что сборная Украины в первой гонке чемпионата мира остановилась в шаге от медали. Наша сборная заняла 4-е место, проиграв Швеции меньше секунды.
Следующая гонка, на которой будут разыграны медали, состоится в пятницу, 12 февраля. На старт спринтерской гонки выйдут мужчины.
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