Чемпионат мира по биатлону в словенской Поклюке продлится с 10 по 21 февраля. Медальный зачет чемпионата мира – в материале Спорт 24.

В первый день чемпионата мира было разыграно три комплекта наград. Благодаря смешанной эстафете медальный зачет возглавила Норвегия.

Не пропустите Чемпионат мира по биатлону-2021: онлайн-трансляция

Чемпионат мира по биатлону-2021: медальный зачет

1. Норвегия – 1 золото

2. Австрия – 1 серебро

3. Швеция – 1 бронза

Отметим, что сборная Украины в первой гонке чемпионата мира остановилась в шаге от медали. Наша сборная заняла 4-е место, проиграв Швеции меньше секунды.

Следующая гонка, на которой будут разыграны медали, состоится в пятницу, 12 февраля. На старт спринтерской гонки выйдут мужчины.



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