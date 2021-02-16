Официально: звездный защитник Алаба покидает Баварию
Опытный австрийский защитник Давид Алаба официально покидает Баварию. Главным претендентом на футболиста называют Реал.
Источник:твиттер Баварии
Защитник Давид Алаба принял сложное решение об уходе из Баварии, за которую выступал более 10 лет. Футболист покинет клуб по итогам этого сезона.
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Уход лидера защиты
28-летний лидер защиты мюнхенцев покинет лидера Бундеслиги в статусе свободного агента.
Я принял решение уйти следующим летом. Намерен попробовать себя в другой команде. С новым клубом еще не определился,
– заявил Алаба.
Хотя игрок еще не определился с клубом, но мадридский Реал серьезно нацелился на защитника. Алаба может стать достойной заменой Марсело, который может перебраться в США. Интересно, что интересами игрока раньше интересовались ПСЖ и Челси.
Ранее боссы мюнхенцев несколько раз пытались продлить контракт с Алабамы, но все попытки были тщетными. После этого представителям клуба надоело уговаривать футболиста и они больше не делали предложений.
В этом сезоне он провел за Баварию 29 поединков, в которых забил 2 мяча и еще дважды ассистировал партнерам по команде. Австриец впервые перебрался в Баварию в 2009 году, за это время провел 415 матчей, в которых наколотил 33 гола.
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