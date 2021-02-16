Опытный австрийский защитник Давид Алаба официально покидает Баварию. Главным претендентом на футболиста называют Реал.

Защитник Давид Алаба принял сложное решение об уходе из Баварии, за которую выступал более 10 лет. Футболист покинет клуб по итогам этого сезона.

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Уход лидера защиты

28-летний лидер защиты мюнхенцев покинет лидера Бундеслиги в статусе свободного агента.

Я принял решение уйти следующим летом. Намерен попробовать себя в другой команде. С новым клубом еще не определился,

– заявил Алаба.

️ @David_Alaba: "I have made the decision to leave #FCBayern at the end of this season and try something new. It obviously wasn't an easy decision - I've been here for 13 years and the club means a lot to me."#MiaSanMia pic.twitter.com/XJXIkSvYzb — FC Bayern English (@FCBayernEN) February 16, 2021

Хотя игрок еще не определился с клубом, но мадридский Реал серьезно нацелился на защитника. Алаба может стать достойной заменой Марсело, который может перебраться в США. Интересно, что интересами игрока раньше интересовались ПСЖ и Челси.

Ранее боссы мюнхенцев несколько раз пытались продлить контракт с Алабамы, но все попытки были тщетными. После этого представителям клуба надоело уговаривать футболиста и они больше не делали предложений.

В этом сезоне он провел за Баварию 29 поединков, в которых забил 2 мяча и еще дважды ассистировал партнерам по команде. Австриец впервые перебрался в Баварию в 2009 году, за это время провел 415 матчей, в которых наколотил 33 гола.