16 февраля Барселона сыграла с ПСЖ в матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Каталонцы на своем поле проиграли парижанам – 1:3.

Барселона – ПСЖ 1:4

Гол: Месси, 26 (пен.) – Мбаппе, 32, 65, 85, Кин, 70

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Барселона – ПСЖ: перед матчем

Барселона начала текущий сезон крайне нестабильно и не особо радовала своих поклонников. Но с началом 2021 года игра каталонцев наладилась: "блаугранас" в чемпионате одержали семь побед подряд и на данный момент занимают третью позицию в турнирной таблице. В минувший уик-энд команда Рональда Кумана разгромила Алавес со счетом 5:1.

ПСЖ в прошлом сезоне добрался до решающего противостояния Лиги чемпионов, и, без сомнения, футболисты парижского клуба полны решимости повторить это достижение. В своем национальном первенстве "красно-синие" ведут отчаянную борьбу за чемпионство.

Барселона и ПСЖ провели между собой 11 очных противостояний: пять побед одержали каталонцы, трижды успех праздновали парижане, в трех встречах была зафиксирована ничья. Последние очные дуэли соперников состоялись в 2017-м году на этой же стадии, и тогда любители футбола стали свидетелями потрясающего камбэка. После поражения в Париже со счетом 0:4 "блаугранас" на своем поле взяли убедительный реванш со счетом 6:1, причем два гола хозяева забили в компенсированное время.

Спорный пенальти

Парижане безумно начали матч и едва не забили гол на 2-й минуте. Мбаппе выскочил перед голкипером соперников, который вышел на перехват заброса к лицевой границе штрафной и промахнулся по мячу, но по воротам Киллиан пробить так и не смог.

В середине первого тайма Барселона заработала спорный пенальти: после заброса на ход от Месси Де Йонг убегал от Курзава, и футболист ПСЖ задел соперника.

В борьбе с защитниками ПСЖ нидерландский футболист споткнулся о собственную ногу. Контакта с игроками ПСЖ вроде бы не было, но земляк Де Йонга Бьорн Кёйперс решил назначить пенальти.

Лионель Месси пушечным ударом в правый верхний угол ворот с пенальти всадил мяч в сетку.

Видео гола Месси

Однако, преимущество каталонцев в матче пробыло недолго. Через 5 минут эффектная и размашистая атака ПСЖ завершилась голом. После передачи Верратти Мбаппе на приеме обыграл Лангле и с близкого расстояния расстрелял ворота.

Видео первого гола Мбаппе

Еще в первом тайме команды обменялись опасными моментами. Сначала Курзава из левого угла штрафной пробил в дальний угол, и тер Штеген в прыжке кончиками пальцев перевел мяч на угловой, а через мгновение Гризманн от центра поля протащил мяч к штрафной ПСЖ, и пробил рядом со штангой.

Справедливая победа ПСЖ

"Голевое затишье" продолжалось до 65-й минуты. Флоренци сделал забегание по правому флангу, ворвался в штрафную и сделал прострел. Пике пытался спасти ситуацию, но пяткой сбросил мяч прямо на Мбаппе, который из центра штрафной расстрелял незащищенные ворота.

Видео второго гола Мбаппе

Через несколько минут парижане сняли все вопросы о победителе в матче. Верратти со штрафного с левого фланга навесил на дальний угол вратарской, и мяч опустился на голову Кина, который с отскоком от газона нанес точный удар.

Видео гола Кина

На 81-й минуте Навас едва не привез гол в собственные ворота, выбив мяч в ногу Гризманну в правом фланге своей вратарской. Отскок прошел в стороне от дальней штанги.

Уже в конце матча неудержимый Мбаппе довел счет в матче до разгромного: ПСЖ удалось убежать в контратаку три-в-три, после чего Дракслер в чужой штрафной отдал на левый фланг штрафной на свободного Мбаппе, а Киллиан вложил в дальнюю девятку.

Как итог, Барселона уступила ПСЖ в родных стенах, и теперь судьба каталонцев в Лиге чемпионов будет решаться в выездном матче. Поединок во Франции состоится 10 марта.

Барселона – ПСЖ видеообзор