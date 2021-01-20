Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко выразил уверенность, что украинская сторона имеет хорошие шансы добиться успеха в обжаловании решения Апелляционного комитета УЕФА о техническом поражении сборной Украины в отмененном матче Лиги наций против Швейцарии.

В интервью на ютуб-канале "Футбол 1,2,3" президент УАФ объяснил это тем, что в эпоху пандемии коронавируса в мире футбола уже случались ситуации, пример которых может сыграть на руку нашей команде.

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Он также отметил, что наши интересы будут представлять квалифицированные специалисты не только из Украины, но и из других стран.

"Сегодня я не могу раскрывать многие наши юридические моменты, но шансы очень велики. Другие примеры из истории футбола в условиях пандемии дают нам большие шансы. Мало того, у нас привлечена очень хорошая группа юристов-международников: представители Испании, Швейцарии, США и наши ведущие юристы. Заседание будет проходить в формате видеоконференции. Болельщикам я могу сказать, что наша позиция сильна и уверена", – заявил Павелко.

Что известно об отмене матча Швейцария – Украина

Поединок Швейцария – Украина был отменен 17 ноября из-за вспышки коронавируса в лагере украинской команды. "Сине-желтых" отправили на карантин.

Команда Андрея Шевченко была готова сыграть, поскольку имела в составе более 13 футболистов с отрицательным результатом. Хотя этого было достаточно, чтобы сыграть матч, последнее решение оставалось за местной властью.

В итоге в УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение за этот матч. Там решили, что Украина не сделала достаточно, чтобы игра состоялась.

Из-за поражения Украина вылетела из элитного дивизиона, а Швейцария – сохранила прописку.