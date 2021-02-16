Немецкий Лейпциг и английский Ливерпуль 16 февраля встретились в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Поединок завершился победой Ливерпуля.

Лейпциг – Ливерпуль 0:2

Голи: Сахал, 53, Мане, 58

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Пути команд пересеклись впервые, и это совсем не удивительно, так как Лейпциг начал выступать в Лиге чемпионов только в 2017 году. За этот короткий промежуток времени "быки" даже успели дойти до полуфинала.

К поединку команды подходили в разном настроении. Если Лейпциг проводит ровный сезон, то у Ливерпуля в 2021 году происходит серьезный спад. Не в последнюю очередь это вызвано кадровыми проблемами "мерсисайдцев".

Следует отметить, что Лейпциг принимал Ливерпуль в Будапеште (Венгрия), так как из-за карантина английский клуб не мог попасть в Германию.

Ливерпуль агрессивно начал поединок, пытаясь сразу взять игру под контроль. Но первый момент возник у ворот гостей. На 5 минуте Забитцер отдал на левый фланг Анхелино. Защитник низом прострелил в штрафную на Ольмо. Испанец в падении пробил головой и попал в штангу.

Свой момент Ливерпуль получил на 15 минуте. Защитники "быков" прозевали передачу за спину на Салаха. Но египтянин не смог перекинуть Гулачи, который спас партнеров.

Лейпциг сразу же ответил ударом Забитцера из-за пределов штрафной. Мяч летел в правый нижний от Алиссона угол, но голкипер Ливерпуля не допустил ошибку.

Уже в середине тайма территориальное преимущество было полностью на стороне Ливерпуля. На 32-й минуте гостям чуть не удалось открыть счет. Гулачи выбежал из своей штрафной, чтобы не позволить отличиться Мане. Бывший вратарь Ливерпуля выбил на Роберстона, который решил отправить мяч за шиворот голкиперу. Энди совсем чуточку не хватило точности.

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Сразу после перерыва Ливерпуль едва не "принял" холодный душ. Нкунку классно избежал офсайда и после разрезной передачи вышел на рандеву с Алиссоном. Голкипер Ливерпуля совершил прекрасный сейв после прицельного удара Нкунку.

Двойной удар Ливерпуля

Но выйти вперед суждено было Ливерпулю с помощью "быков". Забитцер неудачно отпасовал на Клостермана. Передачу перехватил Салах и уверенно реализовал свидание с Гулачи.

Видео гола Салаха

Не успел Лейпциг оправиться от первого гола, как вытаскивал мяч из собственной сетки ворот во второй раз. И снова ошибка игрока Лейпцига привела к голу. Мукиеле не попал по мячу во время выбивания. Мане вышел один на один с Гулачи и обыграл голкипера.

Видео гола Мане

Двух голов оказалось достаточно, чтобы Ливерпуль остановился. Между тем Лейпциг слишком рано сложил оружие и почти ничего не создал, чтобы сократить отставание. Ответный матч состоится 10 марта уже на поле Ливерпуля.