Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 16 февраля рассматривал дело в отношении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии, который не состоялся.

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что 16 февраля не станет известным решение CAS по матчу Швейцария – Украина.

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16 февраля состоялось слушание сторон. Окончательное решение озвучат через несколько недель – около трех.

В Швейцарии нет ажиотажа вокруг дела

Журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Томас Шиффрль в комментарии "Футбол NEWS" заявил, что у Швейцарии нет ажиотажа по этому делу.

"У Швейцарии нет ажиотажа вокруг этого дела. Мне кажется, что 99,9% даже не знают, что состоится это заседание", – сказал журналист.

Он рассказал, что швейцарскую сторону представил Роберт Брайт – генеральный секретарь Ассоциации футбола.

По мнению журналиста, Украина не сможет выиграть дело у CAS.

Хочу извиниться, но я буду очень удивлен, если решение о техническом поражении Украины будет отменено,

– сказал Шіффрль.

В то же время спортивный юрист Евгений Пронин считает, что Украина имеет шансы на победу в суде.

"С правовой точки зрения, я вижу у Украины шансы больше чем 50 на 50. Но мы уже видели, что в спортивные вещи часто вмешивалась политика, внешнее влияние. Вряд ли это такого типа дело, что нужно вмешиваться в него политически. Украина имеет больше шансов выиграть, чем проиграть", – сказал юрист в комментарии "Футбол NEWS".

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