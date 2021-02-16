Швейцария – Украина: когда CAS вынесет решение по скандальному матчу
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 16 февраля рассматривал дело в отношении технического поражения сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии, который не состоялся.
Источник:"Циганик LIVE"
Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что 16 февраля не станет известным решение CAS по матчу Швейцария – Украина.
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16 февраля состоялось слушание сторон. Окончательное решение озвучат через несколько недель – около трех.
В Швейцарии нет ажиотажа вокруг дела
Журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Томас Шиффрль в комментарии "Футбол NEWS" заявил, что у Швейцарии нет ажиотажа по этому делу.
"У Швейцарии нет ажиотажа вокруг этого дела. Мне кажется, что 99,9% даже не знают, что состоится это заседание", – сказал журналист.
Он рассказал, что швейцарскую сторону представил Роберт Брайт – генеральный секретарь Ассоциации футбола.
По мнению журналиста, Украина не сможет выиграть дело у CAS.
Хочу извиниться, но я буду очень удивлен, если решение о техническом поражении Украины будет отменено,
– сказал Шіффрль.
В то же время спортивный юрист Евгений Пронин считает, что Украина имеет шансы на победу в суде.
"С правовой точки зрения, я вижу у Украины шансы больше чем 50 на 50. Но мы уже видели, что в спортивные вещи часто вмешивалась политика, внешнее влияние. Вряд ли это такого типа дело, что нужно вмешиваться в него политически. Украина имеет больше шансов выиграть, чем проиграть", – сказал юрист в комментарии "Футбол NEWS".
Что известно о техническом поражении сборной Украины
- 17 ноября 2020 года был отменен поединок 6-го тура Лиги наций Швейцария – Украина из-за вспышки коронавируса в украинской делегации.
- Главный врач кантона Люцерн отправил сборную Украины на карантин, хотя наша команда была готова сыграть матч. Украина имела в составе более 13 здоровых футболистов. Именно этого требует УЕФА.
- В УЕФА приняли решение засчитать сборной Украины техническое поражение. Свое решение в УЕФА аргументировали тем, что Украина не сделала достаточно, чтобы игра состоялась.
- Из-за поражения Украина вылетела из элитного дивизиона, А Швейцария – сохранила прописку. Украинская ассоциация футбола (УАФ) подала апелляцию в CAS.
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