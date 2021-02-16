Лига чемпионов сезона-2020/2021 возобновится 16-го февраля матчами плей-офф раунда. В первых поединках болельщиков ждет ожесточенная битва ПСЖ и Барселоны и встреча Лейпцига с Ливерпулем.

К сожалению, пандемия коронавируса до сих пор не позволяет болельщикам вернуться на футбольные стадионы. Более того, не все клубы могут проводить домашние матчи из-за новых штаммов коронавируса.

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Светом в конце тоннеля может стать вакцинация, которая продолжается в большинстве стран Европы. Следовательно, существует надежда, что финальный матч Лиги чемпионов в Стамбуле (Турция) все-таки состоится со зрителями.

Перед стартом плей-офф раунда редакция Спорт 24 предлагает освежить свои знания о Лиге чемпионов и пройти тест. Желаем успехов!