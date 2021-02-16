Стадия 1/8 финала Лиги чемпионов подарила ожесточенное противостояние между Барселоной и ПСЖ. Пикантность матчу, похоже, решил добавить главный арбитр поединка Бьорн Кёйперс.

На 26-й минуте матча лидер Барселоны Лионель Месси отошел в глубину, чтобы помочь создать атаку. Решение Месси принесло пользу.

Кстати Севилья – Боруссия Д: прогноз букмекеров на 1/8 финала Лиги чемпионов

Аргентинский нападающий в стиле Хаби Алонсо отдал длинный пас в штрафную ПСЖ. Адресатом передачи стал талантливый хавбек каталонцев Фрэнки Де Йонг.

В борьбе с защитниками ПСЖ нидерландский футболист споткнулся за собственную ногу. Контакта с игроками ПСЖ вроде бы не было, но земляк Де Йонга Бьорн Кёйперс решил назначить пенальти.

Решение Бьорна Кёйперса не изменила даже система видеовторов VAR. В итоге удар с пенальти реализовал Месси.

Видео пенальти в матче Барселона – ПСЖ

До конца тайма ПСЖ отыгрался благодаря голу Килиана Мбаппе.