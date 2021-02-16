Украинская биатлонистка Юлия Джима второй сезон подряд проиграла битву за малый Хрустальный глобус. Украинка претендовала на победу в зачете индивидуальных гонок.

Перед индивидуальной гонкой, которая состоялась 16 февраля, Джима занимала 2 место. Украинка имела хорошие шансы выиграли зачет индивидуальных гонок, но неудачно выступила на чемпионате мира.

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Юлия Джима заняла только 32-ое место в индивидуальной гонке и не смогла обойти лидера зачета – итальянку Доротею Вирер.

В итоге Юлия Джима в зачете индивидуальных гонок финишировала на четвёртом месте, набрав 85 очков.

В сезоне 2020/2021 победу в зачете разделили итальянка Доротея Вирер и Лиза Тереза ​​Хаузер из Австрии. Биатлонистки набрали по 103 очка.

Зачет индивидуальных гонок

1. Доротея Вирер (Италия) – 103

1. Лиза Тереза ​​Хаузер (Австрия) – 103

3. Ханна Эберг (Швеция) – 90

4. Юлия Джима (Украина) – 85

5. Маркета Давыдов (Чехия) – 80

6. Дениз Херрманн (Германия) – 80

7. Анаис Шевалье (Франция) – 80

8. Светлана Миронова (Россия) – 76

9. Динара Алымбекова (Беларусь) – 68

10. Линн Перссон (Швеция) – 66