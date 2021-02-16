Джима проиграла борьбу за малый Хрустальный глобус, победу разделили две биатлонистки
Украинская биатлонистка Юлия Джима второй сезон подряд проиграла битву за малый Хрустальный глобус. Украинка претендовала на победу в зачете индивидуальных гонок.
Перед индивидуальной гонкой, которая состоялась 16 февраля, Джима занимала 2 место. Украинка имела хорошие шансы выиграли зачет индивидуальных гонок, но неудачно выступила на чемпионате мира.
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Юлия Джима заняла только 32-ое место в индивидуальной гонке и не смогла обойти лидера зачета – итальянку Доротею Вирер.
В итоге Юлия Джима в зачете индивидуальных гонок финишировала на четвёртом месте, набрав 85 очков.
В сезоне 2020/2021 победу в зачете разделили итальянка Доротея Вирер и Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Биатлонистки набрали по 103 очка.
Зачет индивидуальных гонок
1. Доротея Вирер (Италия) – 103
1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 103
3. Ханна Эберг (Швеция) – 90
4. Юлия Джима (Украина) – 85
5. Маркета Давыдов (Чехия) – 80
6. Дениз Херрманн (Германия) – 80
7. Анаис Шевалье (Франция) – 80
8. Светлана Миронова (Россия) – 76
9. Динара Алымбекова (Беларусь) – 68
10. Линн Перссон (Швеция) – 66
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