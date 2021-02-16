Во вторник, 16 февраля, в словенской Поклюке женской индивидуальной гонкой продолжился чемпионат мира по биатлону-2021. Анастасия Меркушина финишировала в шаге от топ-10.

Очередная индивидуальная гонка и снова не без сюрпризов. Ведущие биатлонистки были фаворитками этой гонки, но все решила стрельба. На огневом рубеже чешка Маркета Дивидова показала настоящую снайперскую стрельбу – 20 из 20. Спортсменка из Чехии логично благодаря идеальной стрельбе стала чемпионкой мира.

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Второе место заняла шведская представительница Ханна Эберг, которая лишь однажды попала в "молоко". Тройку лидеров замкнула норвежка Ингрид Ланмарк Тандревольд, в пассиве которой также одно непопадание.

Результаты гонки

1. Маркета Давидова (Чехия)

2. Ханна Эберг (Швеция)

3. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия)

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13. Анастасия Меркушина (Украина)

32. Юлия Джима

41. Вита Семеренко

43. Елена Пидгрушная

Ход гонки

Первой среди украинок на старт вышла Елена Пидгрушная. Капитан женской команды долго не могла решиться сделать первый выстрел. И все же одну штрафную минуту добавила в свой пассив опытная украинка.

Второй огневой рубеж стал настоящей проблемой для спортсменки из Тернополя – два выстрела в "молоко". После экватора гонки Елене наконец удалось закрыты 5 из 5 на стрельбе. На последнем рубеже украинка Пидгрушная добавила еще одну промашку. Суммарно в индивидуалке Елена ошиблась четыре раза.

Второй на трассу выехала Юлия Джима, а через несколько минут стартовала еще одна олимпийская чемпионка из Украины Вита Семеренко. Последней среди украинок вышла на дистанцию ​​Анастасия Меркушина с бибом под 90-м номером.

Джима прекрасно начала гонку, "чисто" отстрелявшись на первой стрельбе. Ее хороший результат поддержала и Вита Семеренко – ноль.

Второй огневой рубеж стал настоящим кошмаром для Юлии, которая трижды попала в "молоко". Такая неудачная стрельба отбросила киевлянку из борьбы за медали индивидуалки. Семеренко и Меркушина обе находились на стрельбище. Украинки как в унисон сделали по одному промаху последними выстрелами.

Вторая лежка от Джимы была вновь безупречной – 5 из 5. Меркушина и Семеренко поддержали свою землячку и тоже отстрелялись на ноль.

Заключительная стрельба добавила в пассив Джимы еще одну штрафную минуту, суммарно украинка ошиблась в индивидуалке четыре раза. Меркушина с нулем пошла с третьего огневого рубежа. Вита же не смогла закрыть одну мишень.

Последнюю стрельбу Меркушина провела в лучших традициях, быстро закрыв 5 из 5. Украинская биатлонистка вышла на свое финальное около 6-й. Лучшей среди украинок финишировала Меркушина – 13-й. Джима – 32-я, Вита Семеренко – 41-я. Наихудшей среди украинских биатлонисток стала Пидгрушная – 43 позиция.