Мюнхенская Бавария подтвердила официально, что с 1 июня талант сборной Франции и Лейпцига Дайо Упамекано станет игроком чемпиона Германии.

22-летний француз присоединится к новой команде по окончании нынешней кампании. Соглашение с новым клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Смотрите также: Аталанта поздравила Коваленко с днем ​​рождения на украинском языке: фото

Мюнхенцы заплатят за защитника 42,5 млн евро, прописанные в его контракте с "быками" в качестве клаусула.

Упамекано должен стать заменой для Давида Алабамы и Жерома Боатенга, у которых заканчиваются соглашения с клубом в конце сезона.

Что известно об Упамекано

22-летний Дайо выступал за Зальцбург, Лиферинг, а с 2017 года стал игроком Лейпцига. На его счету 1 гол в трех матчах за сборную Франции.