Феерическая ничья Украины, отставка Кобина, приговор Блаттеру: главные новости спорта 24 марта
Сборная Украины сыграла против Франции первый матч отбора на чемпионат мира. Матч закончился вничью. Минай остался без главного тренера. Зеппа Блаттера снова отстранили от футбола. Такими были главные новости спорта в среду, 24 марта
Источник:24 канал
Ничья сборной Украины
Сборная Украины сыграла первый матч в отборе на ЧМ-2022. Соперником украинцев была Франция, а сам матч закончился вничью 1:1.
Французы первыми открыли счет – отличился Гризманн. Но во втором тайме благодаря рикошету "сине-желтым" удалось счет сравнять.
Стоит отметить, что на этот матч сборную Украины с капитанской повязкой вывел Александр Зинченко. 24-летний футболист стал самым молодым капитаном в истории сборной.
Проиграла свой матч и молодежная сборная Украины. Она уступила сверстникам из Болгарии на Antalya Cup.
Что касается остальных матчей отбора на ЧМ-2022, то больше всего внимания привлекает победа Турции над Нидерландами со счетом 4:2. Напомним, именно Нидерланды являются нашим соперником на Евро-2020.
Кобин покинул Минай
Футбольный клуб Минай остался без главного тренера. Василий Кобин подал в отставку с поста наставника клуба.
Финал Кубка Украины по баскетболу перенесли в Запорожье
4 апреля должен состояться финал Кубка Украины по баскетболу. Игра должна была состояться в Киеве. Но из-за того, что столица попала в красную зону, матч перенесли в Запорожье. Все ради того, чтобы провести матч в присутствии болельщиков на трибунах.
Украина осталась без клубов в Кубке Европы ФИБА
Все три украинских клуба вылетели из Кубка Европы ФИБА. 23 марта свои матчи 1/8 финала проиграли Прометей и Днепр, а 24 уступил и Киев-Баскет. Киевляне проиграли израильскому Ироне.
Блаттера снова отстранили от футбола
Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке не смогут заниматься футбольной деятельностью в течение 6 лет и 8 месяцев. Их обвиняли в финансовых махинациях и коррупции, в частности в нарушениях при строительстве Музея футбола в Цюрихе.
Кроме этого Блаттер и Вальке должны уплатить штраф в размере 1 миллиона швейцарских франков.
Кременчуг вышел в полуфинал плей-офф УХЛ
Определился еще один участник полуфинала плей-офф УХЛ. Кременчуг во втором матче победил Белый Барс и вышел в следующий раунд.
Зато Мариуполь сравнял счет в серии против Сокола. И теперь команды сыграют 26 марта в Киеве.
25 марта состоится второй матч между Днепром и Краматорском. В первом матче победил Краматорск.
Чемпионка мира погибла под лавиной
Французская сноубордистка Жюли Помагальски 23 марта погибла в результате схода лавины в Швейцарии. Титулованной спортсменке было всего 40 лет.
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