Сборная Украины сыграла против Франции первый матч отбора на чемпионат мира. Матч закончился вничью. Минай остался без главного тренера. Зеппа Блаттера снова отстранили от футбола. Такими были главные новости спорта в среду, 24 марта

Ничья сборной Украины

Сборная Украины сыграла первый матч в отборе на ЧМ-2022. Соперником украинцев была Франция, а сам матч закончился вничью 1:1.

Французы первыми открыли счет – отличился Гризманн. Но во втором тайме благодаря рикошету "сине-желтым" удалось счет сравнять.

Стоит отметить, что на этот матч сборную Украины с капитанской повязкой вывел Александр Зинченко. 24-летний футболист стал самым молодым капитаном в истории сборной.

Проиграла свой матч и молодежная сборная Украины. Она уступила сверстникам из Болгарии на Antalya Cup.

Что касается остальных матчей отбора на ЧМ-2022, то больше всего внимания привлекает победа Турции над Нидерландами со счетом 4:2. Напомним, именно Нидерланды являются нашим соперником на Евро-2020.

Кобин покинул Минай

Футбольный клуб Минай остался без главного тренера. Василий Кобин подал в отставку с поста наставника клуба.

Финал Кубка Украины по баскетболу перенесли в Запорожье

4 апреля должен состояться финал Кубка Украины по баскетболу. Игра должна была состояться в Киеве. Но из-за того, что столица попала в красную зону, матч перенесли в Запорожье. Все ради того, чтобы провести матч в присутствии болельщиков на трибунах.

Украина осталась без клубов в Кубке Европы ФИБА

Все три украинских клуба вылетели из Кубка Европы ФИБА. 23 марта свои матчи 1/8 финала проиграли Прометей и Днепр, а 24 уступил и Киев-Баскет. Киевляне проиграли израильскому Ироне.

Блаттера снова отстранили от футбола

Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке не смогут заниматься футбольной деятельностью в течение 6 лет и 8 месяцев. Их обвиняли в финансовых махинациях и коррупции, в частности в нарушениях при строительстве Музея футбола в Цюрихе.

Кроме этого Блаттер и Вальке должны уплатить штраф в размере 1 миллиона швейцарских франков.

Кременчуг вышел в полуфинал плей-офф УХЛ

Определился еще один участник полуфинала плей-офф УХЛ. Кременчуг во втором матче победил Белый Барс и вышел в следующий раунд.

Зато Мариуполь сравнял счет в серии против Сокола. И теперь команды сыграют 26 марта в Киеве.

25 марта состоится второй матч между Днепром и Краматорском. В первом матче победил Краматорск.

Чемпионка мира погибла под лавиной

Французская сноубордистка Жюли Помагальски 23 марта погибла в результате схода лавины в Швейцарии. Титулованной спортсменке было всего 40 лет.