Финал Кубка Украины по баскетболу перенесли из Киева в Запорожье из-за болельщиков
Финал Кубка Украины по баскетболу в 2021 году должен был принять Киев. Но из-за того, что столица Украины попала в красную зону карантина, матч решили перенести в Запорожье.
Источник:ФБУ
Киев вместе с Черкассами должен был провести матчи 1/4 финала и полуфинальные матчи. Финальная игра тоже должна была состояться в Киеве.
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И после этого Киев оказался в красной карантинной зоне в связи с пандемией коронавируса. Поэтому провести матчи с болельщиками здесь нет возможности (в то же время игры в Черкассах будут проходить в присутствии зрителей на трибунах при заполняемости арены на 30%). Матчи четвертьфинала Кубка Украины состоятся 31 марта. А 1 апреля – полуфинальные встречи.
В Черкассах сыграют
- Запорожье – Киев-Баскет
- Черкасские Обезьяны – Химик
В Киеве в четвертьфинальных поединках сойдутся
- Николаев – Днепр
- Будивельник – Прометей
Чтобы финал Украины тоже состоялся в присутствии болельщиков, решающий матч решили перенести в Запорожье. Во дворце спорта "Юность" можно будет заполнить до 30% мест. Финал запланирован на 4 апреля.
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