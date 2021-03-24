Финал Кубка Украины по баскетболу в 2021 году должен был принять Киев. Но из-за того, что столица Украины попала в красную зону карантина, матч решили перенести в Запорожье.

Киев вместе с Черкассами должен был провести матчи 1/4 финала и полуфинальные матчи. Финальная игра тоже должна была состояться в Киеве.

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И после этого Киев оказался в красной карантинной зоне в связи с пандемией коронавируса. Поэтому провести матчи с болельщиками здесь нет возможности (в то же время игры в Черкассах будут проходить в присутствии зрителей на трибунах при заполняемости арены на 30%). Матчи четвертьфинала Кубка Украины состоятся 31 марта. А 1 апреля – полуфинальные встречи.

В Черкассах сыграют

Запорожье – Киев-Баскет

Черкасские Обезьяны – Химик

В Киеве в четвертьфинальных поединках сойдутся

Николаев – Днепр

Будивельник – Прометей

Чтобы финал Украины тоже состоялся в присутствии болельщиков, решающий матч решили перенести в Запорожье. Во дворце спорта "Юность" можно будет заполнить до 30% мест. Финал запланирован на 4 апреля.