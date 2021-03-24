Как Гризманн забил гол в ворота сборной украины: видео
В матче между сборными Франции и Украины счет был открыт уже на 19-й минуте. Отличиться удалось форварду французов Антуану Гризманну.
Источник:24 канал
На 19-й минуте матча Франция провела атаку. Последовал навес на Павара. Французский защитник в этот момент был в офсайде, но арбитр его не зафиксировал.
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Но у Павара мяч завоевал Миколенко. После этого Кривцов головой вынес мяч за пределы штрафной, где Зинченко пытался побороться за него. Против него были Коман и Гризманн. Именно последний и завоевал мяч. И оказавшись на углу штрафной без опеки, форвард решил пробить в дальний угол ворот.
Удар оказался достаточно прицельным – Бущан не сумел дотянуться до мяча, который влетел под дальнюю штангу.
Видео гола Гризманна
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