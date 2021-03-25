Збірна України зіграла проти Франції перший матч відбору на чемпіонат світу. Матч закінчився внічию. Минай залишився без головного тренера. Зеппа Блаттера знову відсторонили від футболу. Такими були головні новини спорту в середу, 24 березня

Нічия збірної України

Збірна України зіграла перший матч у відборі на ЧС-2022. Суперником українців була Франція, а сам матч закінчився внічию 1:1.

Французи першими відкрили рахунок – відзначився Грізманн. Але у другому таймі завдяки рикошету "синьо-жовтим" вдалося рахунок зрівняти.

Варто відзначити, що на цей матч збірну України з капітанською пов'язкою вивів Олександр Зінченко. 24-літній футболіст став наймолодшим капітаном в історії збірної.

Програла свій матч і молодіжна збірна України. Вона поступилася одноліткам з Болгарії на Antalya Cup.

Щодо решти матчів відбору на ЧС-2022, то найбільше уваги привертає перемога Туреччини над Нідерландами з рахунком 4:2. Нагадаємо, саме Нідерланди є нашим суперником на Євро-2020.

Кобін покинув Минай

Футбольний клуб Минай залишився без головного тренера. Василь Кобін подав у відставку з посади наставника клубу.

Фінал Кубка України з баскетболу перенесли до Запоріжжя

4 квітня має відбутися фінал Кубка України з баскетболу. Гра мала відбутися в Києві. Але через те, що столиця потрапила до червоної зони, матч перенесли до Запоріжжя. Все заради того, щоб провести матч за присутності вболівальників на трибунах.

Україна залишилася без клубів в Кубку Європи ФІБА

Всі три українські клуби вилетіли з Кубка Європи ФІБА. 23 березня свої матчі 1/8 фіналу програли Прометей та Дніпро, а 24 поступився і Київ-Баскет. Кияни програли ізраїльському Іроні.

Блаттера знову відсторонили від футболу

Колишній президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Йозеф Блаттер і колишній генеральний секретар організації Жером Вальке не зможуть займатись футбольною діяльністю протягом 6 років і 8 місяців. Їх звинувачували у фінансових махінаціях та корупції, зокрема у порушеннях під час будівництва Музею футболу у Цюріху.

Окрім цього Блаттер та Вальке повинні сплатити штраф у розмірі 1 мільйона швейцарських франків.

Кременчук вийшов у півфінал плей-офф УХЛ

Визначився ще один учасник півфіналу плей-офф УХЛ. Кременчук у другому матчі переміг Білий Барс та вийшов у наступний раунд.

Натомість Маріуполь зрівняв рахунок у серії проти Сокола. І тепер команди зіграють 26 березня в Києві.

25 березня відбудеться другий матч між Дніпром та Краматорськом. У першому матчі переміг Краматорськ.

Чемпіонка світу загинула під лавиною

Французька сноубордистка Жюлі Помагальскі 23 березня загинула в результаті сходу лавини в Швейцарії. Титулованій спортсменці було лише 40 років.