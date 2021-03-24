Состоялись еще два матча четвертьфинала плей-офф Украинской хоккейной лиги. В них определился еще один участник полуфинала, которым стал Кременчуг.

Четвертьфинал плей-офф УХЛ проводится до двух побед одной из команд. И свою вторую победу в серии оформил Кременчуг. Команда обыграла Белый Барс.

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Первый матч в Кременчуге 22 марта закончился с разгромным счетом 11:4. Хозяева забросили сразу семь шайб во втором периоде. В матче 24 марта в Белой Церкви голов было меньше. Кременчуг выиграл 1:4. И вышел в полуфинал плей-офф.

Видеообзор матча Белый Барс – Кременчуг

Зато добыть путевку во втором матче не удалось киевскому Соколу. Мариуполь в домашнем матче сравнял счет в серии, победив 3:0. Поэтому судьба путевки в полуфинал решится в третьей игре, которая состоится в Киеве 26 марта.

За еще одну путевку в полуфинал соревнуются Краматорск и Днепр. В первом матче победили именно хоккеисты Краматорска. 25 марта запланирован матч этих команд в Херсоне.

Напомним, что в полуфинале также сыграет и Донбасс. Он попал прямую путевку в этот раунд соревнований, как победитель регулярного чемпионата.