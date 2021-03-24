Бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер и бывший генеральный секретарь организации Жером Вальке не смогут заниматься футбольной деятельностью в течение почти 7 последующих лет. Они нарушили Кодекс этики ФИФА.

Очередное отстранение Блаттера

Йозеф Блаттер и Жером Вальке будут вне футбола в течение 6 лет и 8 месяцев. Их обвиняли в финансовых махинациях и коррупции, в частности в нарушениях при строительстве Музея футбола в Цюрихе (Швейцария).

Вот так 84-летний экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер госпитализирован

Расследование в отношении бывших чиновников организации в частности касалось вопросов о выплатах премиальных в соревнованиях под эгидой ФИФА, различных поправках и продлении трудовых договоров, а также возмещение частных судебных расходов по делу Вальке.

Интересно, что осенью 2015 года 85-летний Блаттер ранее оставил должность главы как раз из-за коррупционного скандала. Швейцарец незаконно перевел 2 миллиона швейцарских франков тогдашнему главе УЕФА Мишелю Платини. Сначала возвращаться в спортивную деятельность Блаттеру запретили на восемь лет, но после рассмотрения апелляции срок сократили до шести лет. В общем, он руководил ФИФА с 1998-го по 2015 год.

Срок отстранения и штраф

Из-за этого дела ему было запрещено заниматься футбольной деятельностью до конца 2021 года. Не успела еще пройти старая дисквалификация, как уже есть новая для бывших руководителей. Поэтому в силу новое отстранения вступит только после окончания первого – 8 октября 2021 года и 8 октября 2025 года соответственно.

Кроме этого Блаттер и Вальке должны уплатить штраф в размере 1 миллиона швейцарских франков.